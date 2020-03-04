«Спартак»! Москва!» Жиго в роли заводящего на фан-секторе

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго после завершения матча 1/4 финала Олимп — Кубка России против ЦСКА (3:2 д.в.) направился отметить этот успех к трибуне фанатов красно-белых.

Француз взял микрофон и выступил в роли заводящего, проскандировав кричалку.