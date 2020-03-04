«Спартак»! Москва!» Жиго в роли заводящего на фан-секторе
4 марта 2020, 23:18
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго после завершения матча 1/4 финала Олимп — Кубка России против ЦСКА (3:2 д.в.) направился отметить этот успех к трибуне фанатов красно-белых.
Француз взял микрофон и выступил в роли заводящего, проскандировав кричалку.
Королевское выступление Жиго после матча перед фанатской трибуной ? pic.twitter.com/KpcY1aWV1W— Спорт-Экспресс (@sportexpress) March 4, 2020
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