Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Спартак»! Москва!» Жиго в роли заводящего на фан-секторе

4 марта 2020, 23:18
Теги:

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго после завершения матча 1/4 финала Олимп — Кубка России против ЦСКА (3:2 д.в.) направился отметить этот успех к трибуне фанатов красно-белых.

Француз взял микрофон и выступил в роли заводящего, проскандировав кричалку.

 

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2086
Все опросы
«Зенит», «Спартак» или кто-то другой — кто фаворит Кубка России-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир