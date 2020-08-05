«Спартак» из Нальчика разгромил «Ессентуки» в Кубке России

Нальчикский «Спартак» одержал крупную победу над «Ессентуками» в 1/256 финала Кубка России — 5:0.

В другой встрече «Муром» взял верх над «Рязанью» — 2:1.

В 1/128 финала «Спартак» встретится со ставропольским «Динамо», а «Муром» — с «Соколом».

Кубок России

1/256 финала

«Спартак» (Нальчик) — «Ессентуки» — 5:0 (2:0)

Судья: Холин (Майкоп).

«Муром» — «Рязань» — 2:1 (1:1)

Судья: Машлякевич (Москва).