«Спартак» из Нальчика разгромил «Ессентуки» в Кубке России
20:03
Нальчикский «Спартак» одержал крупную победу над «Ессентуками» в 1/256 финала Кубка России — 5:0.
В другой встрече «Муром» взял верх над «Рязанью» — 2:1.
В 1/128 финала «Спартак» встретится со ставропольским «Динамо», а «Муром» — с «Соколом».
Кубок России
1/256 финала
«Спартак» (Нальчик) — «Ессентуки» — 5:0 (2:0)
Судья: Холин (Майкоп).
«Муром» — «Рязань» — 2:1 (1:1)
Судья: Машлякевич (Москва).
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