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Гогниев — о готовности стадиона «Алании»: «Даты постоянно откладываются»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев ответил на вопрос о реконструкции домашнего стадиона владикавказской команды.

«Ведется работа. Но не могу сказать точные даты, они постоянно откладываются. Но, думаю, в ближайшее время стадион будет. Все, что зависит от меня, я делаю — занимаюсь командой. Все, что касается финансовых вещей — у нас есть руководство. Оно этими вопросами занимается. Я думаю, что в любом случае это все дойдет до логического завершения», — сказал Гогниев после матча.

В четверг, 26 сентября, «Алания» обыграла «Амкал» (1:0) в четвертом раунде Пути регионов FONBET Кубка России.

Спартак Гогниев
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
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