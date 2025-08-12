Футбол
12 августа, 22:55

«Спартак» по пенальти проиграл махачкалинскому «Динамо» в домашнем матче Кубка России

Руслан Минаев
Гамид Агаларов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» дома уступил махачкалинскому «Динамо» в матче группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1 (по пенальти — 3:4).

На 87-й минуте пенальти реализовал форвард гостей Гамид Агаларов. 11-метровый был назначен за фол хавбека «Спартака» Пабло Солари на защитнике «Динамо» Темиркане Сундукове. На 90+5-й минуте счет сравнял хавбек красно-белых Руслан Литвинов.

«Спартак» с 4 очками занимает второе место в группе C. «Динамо» лидирует с 5 очками.

Красно-белые 26 августа примут «Пари НН» в кубковом матче, махачкалинцы 27 августа сыграют в гостях с «Ростовом».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
12 августа, 20:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:1
Динамо Мх

Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
  • Сергей Сергей

    Заболотный в Факеле на лавке сидел.

    13.08.2025

  • Игорь Сергеев

    Очень обидно, что народную команду с сильными тьрадициями, грёбаные толстосумы превратили в сливную канаву. А Максименко и Зобнин это вообще "песня".

    13.08.2025

  • AleSSio87

    ну с таким ником как у тебя, особенно фамилией по нему - сомнений действительно быть не может относительно каких-либо букв или комбинаций... иметь такое гавно в голове и жить с ним, везде усматривая что то подобное - это трудно наверное... то есть имя бывшего игрока и защитника Ювентуса (в чью честь я и выбрал свой ник) АлеССио Таккинарди тоже наверное несёт в себе определённый смысл?!

    13.08.2025

  • AleSSio87

    ромбоголовое у тебя очко, дебила кусок - больше другого сказать не могу! диагноз - видеть во всех, кто терпеть не может цскал и бомжатню, болельщиков Спартака - вот это реально диагноз! ну вас таких болезных тут на калькуляторе не сосчитать - не хватит ячеек для цифр! причем здесь фанаты, когда статья и комментарии по игре - это видимо понятно только тебе и таким же олигофренам с мозгами муравья, о ком ты написал! иди поищи другие признаки моего отношения к Спартаку - по количеству букв в нике например или ещё чему-то, а тот я прямо на каждом углу кричу что я за Спартак болею

    13.08.2025

  • _моро

    одно хрюканье.... что ж еще со свиньи взять-то, кроме вони и визга....

    13.08.2025

  • welkom1111

    Чем тебе понимать?!..Должны быть мозги!...А у тебя ...- попроси соседей по палате объяснить тебе, о чём я написал выше...

    13.08.2025

  • Nik

    Станкович самый слабый тренер за последнее время, а руководство Спартака еще хуже. Дайте поработать своим тренерам и будет счастье

    13.08.2025

  • Garryman

    Высочайший профессионализм - вот чем отличаются все российские менеджеры.

    13.08.2025

  • Garryman

    А еще хорошие футболисты, преданные болельщики, добрые судьи, ясная погода и пиво на стадионе.

    13.08.2025

  • Garryman

    Цель Кубка - показать министру Дегтяреву уровень игры доморощенных россиян.

    13.08.2025

  • Garryman

    Не трогайте FCSMа. У него дедушка в гестапо служил. А гены пальцем не раздавишь....

    13.08.2025

  • Mark Kunin

    Ребят, а может и вправду Карреру вернуть?

    13.08.2025

  • Garryman

    А если бы он ушел минут на 10 раньше? Точно без пенальти бы обошлись.

    13.08.2025

  • Garryman

    Станкович ушел - и игра пошла! А если бы он ушел минут на 10 раньше?

    13.08.2025

  • Garryman

    Он повторил подвиг Георгия Ярцева.

    13.08.2025

  • Garryman

    Срочно Черчесова в Спартак! Верно говорю: ему трех дней хватит для победы над Зенитом.

    13.08.2025

  • Garryman

    Дедушка Егор Титов досмотрел очередную игру Спартака, вздохнул и пошел спать. Ему снилось, как Спартак громит и Реалы, и Арсеналы, и Наполи с Марадонами.... Дыхание становилось все глубже и ровнее, а на лице появилась уже подзабытая гордая улыбка победителя.

    13.08.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    На чемионат вам уже должно быть пох, ибо не тянете

    13.08.2025

  • Анжиецц

    Поскольку ты ромбоголовый, то даже не понял, что Хант, Бананоид и Марти Фридман речь вели не о команде, а о болельщиках, точнее - о фанатах. Воистину ромбоголовость - это диагноз.

    13.08.2025

  • Marty Friedman

    сс в вашем нике сомнений не оставляет...

    13.08.2025

  • _моро

    что ты прохрюкал? не понимаю свинячий язык

    13.08.2025

  • Вася

    Тяжело смотреть на абсолютное отсутствие взаимопонимания и взаимодействия. Движение невпопад, пасы не туда - похоже на гей-парад!

    13.08.2025

  • _моро

    кого ты там раком поставишь, пид@р свинячий)

    13.08.2025

  • AleSSio87

    конские топоры, обожравшиеся в детстве комбикорма, обступали судей всей своей сворой стоило ему свистнуть не в их сторону в середине 2000-х или ссаный бомжеклуб с клоуном медведевым в главных ролях тогда как себя ведут? по-человечески типо?

    13.08.2025

  • AleSSio87

    и как же интересно они себя тогда вели, в 90-е, напомни ка?? выигрывали 6 игр из 6 в группе в Лиге Чемпионов, проходили Наполи с Марадоной, доходили до полуфинала Кубка Чемпионов, натягивали Реал с Арсеналом и Аяксом, играли на равных с Интером и вс? это почти только советскими или российскими игроками в составе без всяких венделлобезьянных уродов!! или ты может про кого-то другого имеешь в виду? ну тогда может вспомним как вел себя цскал когда гинер был президентом рпл и как его как гавно по лопате размазывали Вардары с Мольдами? или может как себя сейчас бомжатня ведет?

    13.08.2025

  • Farid Sadekov

    Ты что сумасшедший? Успокойся! Даги то здесь при чем? Зачем оскорбляешь. Да у Спартака тяжелые времена, ну что поделать, это жизнь.

    13.08.2025

  • evmeslov

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу... Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму через СБП: 8 (952) 133-65-10 Заранее большое Вам человеческое спасибо.

    13.08.2025

  • Павел Верещагин

    Кажется, что ниже уже некуда...

    13.08.2025

  • Marty Friedman

    а как вели, как и положено, по-свински...

    13.08.2025

  • Sandy45

    Посмотрел два матча- ЦСКА с Акроном и Спартак с Махачкалой. Счет и итог одинаков, но какие же разные эмоции... Если поражение армейцев вызвало лишь лёгкую досаду от кучи упущенных моментов (по игре-то вопросов ноль, команда провела весь матч в атаке), то Спартак-безнадега. Ни игры, ни настроя, ни тактики.

    13.08.2025

  • Ольга РОМАНОВА

    :sob:

    13.08.2025

  • Сказо4ник

    у него 2. Он же согласился на понижение. Еще 2 года назад

    13.08.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    А зачем его тащили из Динамо в спартак?Не сри соседу,не получишь в ответ!

    13.08.2025

  • Сказо4ник

    Ну так нужны паспортисты. А взять их негде. Качественных, коих 5 человек на всю РПЛ, никто не продаст, а молодежь не потащит. Поэтому... Ну вы поняли

    13.08.2025

  • Sandy45

    т.е. весь футбольный мир заблуждается, проводя Кубки (а некоторые, вроде АПЛ, и не один), а ты- прав? ну ты и баран.

    13.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Да ты пойми, дело не в Стануе.и игроках. Сама энергетика клуба негативная. Кто бы в Спартак не приходил у всех крыша со временем едет, становятся неадекватными. Спартак меняет людей в худшую сторону. Это как зона в Сталкере.

    13.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    На месте Спартака лучше продать всех этих смулянок и купить 2-3 фарма, вывести их в РПЛ и за счет них подниматься. Так это же стратегия, кто этим в Спартаке будет заниматься. Пилить имворовать деньги умеют. Академию не могут даже довести до ума.

    13.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Милый, один Жадсон в Спартаке стоит как всё Диномо Махачкала!

    13.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Верните доктора Лю Хуншена и Асхабадзе!

    13.08.2025

  • ONIKAN2013

    Ещё гороскоп и отсутствие буквы "р" в фамилии. Был бы Сранкович- всё было бы нормально.

    13.08.2025

  • Бананоид

    Вспомни девяностые, когда они гегемонили и как они себя вели, поделом свиньям, и нечего их жалеть.

    13.08.2025

  • Kimi_

    Насколько у спартачей хватит терпения Станковича держать в тренерах?))) Он уже сам убегает в подтрибунку и жаждет чтобы его попросили из клуба и неустоитчку выплатили. Хотя по сути чать игроков Спартака играть вообще не желает в этом сезоне.

    13.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Согласен. На кубок все играют вторыми составами, ну кому это интересно. Он давно уже никому не нужен. Лучше бы чемпионат больше сделали.

    13.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Тоже не понимаю, и никогда не смотрю этот непонятный и никому не нужный турнир, где играют вторые составы в непонятных сочетаниях. Кому нужет такой футбол, где игроки как впервые видят друг друга. Лучше бы чемпионат сделали из 18ти команд, или из 20ти, чем этой херней заниматься.

    13.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Это точно интересно, потому что если с его одобрения, то он полный ноль. А если заставили их купить и выпускать, то тогда тут любому тренеру могила. И ведь настроил же он Спартак в прошлом сезоне на чемпионский уровень до перерыва, и тут пошли покупки полных нулей, которые почему-то сразуже активно стали появляться на поле, в ущерб наколотившему кучу голов Угальде. Поэтому это действительно ключевой момент, который мы увы никогда не узнаем. Как всегда виновным окажется тренер, а настоящие виновные продолжат топить клуб, распиливая бабло на следующих Гарсиях.

    13.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Тут не учебник нужен, а тренер нормальный, потому что они этим сочетанием даже на тренировках никогда не играли. Станок такой винегрет из игроков сегодня намутил, что становится понятно, что у него в голове.

    13.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Та при чем здесь Барко. Сегодня состав был вообще для слива, но никак не для победы.

    13.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Нет уж, не надо. Не тянет он.

    13.08.2025

  • allerc

    КМБУ.

    13.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Что вы все к Хлусевичу и Зобнину прицепились? По мне так в первую очередь Гарсию надо пинком под зад вышвырнуть из команды, за ним Денисова с Заболотным, ну и разумеется афериста их купившего, тут согласен. И еще, по мне так лучше "великого" Умярова убрать, чем Зобнина с Хлусевичем, последние хоть забивают, а воспитанник только привозит.

    13.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Первый в списке говна, это Гарсия. А уже потом остальные.

    13.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Никто никуда ДЕЯНА не уберет. Вам показали уже варианты - кто может прийти на замену (СЛОВАК из жопы мира). Очередной ноунейм. Станкович хоть в теме полтора года, а там все по новой, за опытом и резюме приедет новичек из ниоткуда. Не будет для вас Моуриньо, Алонсо, Гварльол и прочих топчиков. Деяна надо оставлять. Еще годик.:smirk:

    13.08.2025

  • Dron65

    Крутяк

    13.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Нормально размялись дублеры... Никакой катастрофы нет. Все получили игровую практику. :smirk::smirk::smirk:

    13.08.2025

  • AndreyV

    Зенит сейчас такое же гэ. Так что игра на три исхода. Очень важно у кого у первого залетит. Но и 0-0 исключать нельзя

    13.08.2025

  • fell62

    Месячные ? Сочуствую )))

    13.08.2025

  • Марина Марина

    из Саратова?!!!

    13.08.2025

  • Ваня Ванечкин

    срамтак позор РФ!! пищевая добавка снова показала свою ущербность, ваши 90-е пролетели, стадо нариков

    13.08.2025

  • плохокот

    Конечно красава! Всего одним ударом начал процедуру импичмента Станковича.

    12.08.2025

  • AZ

    Волк загрыз пару свинок, только и всего)))

    12.08.2025

  • Игорь Малышев

    Это всё судьи, Газпром и Дюков. Станкович, оставайсо.

    12.08.2025

  • fell62

    Читадось

    12.08.2025

  • Evgen k

    Шнякина слушать невозможно было, так он волновался за Спартак.. В итоге, его волнение передалось игрокам Спартака в серии пенальти.. вот и результат))

    12.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Тебе-то? Давно заметно.

    12.08.2025

  • Aprel

    Слёзы капали...:pensive:

    12.08.2025

  • zzzz1400

    Тушинский аэродром - военная земля. Отношения к с-москве не имеет.

    12.08.2025

  • Заполярье

    С победой Спартак! Прекрасный вечер! Спартак вперёд! :relaxed:?

    12.08.2025

  • футбол это спорт

    Вот и объясняю, что после 2 перерывов начал было восстанавливаться, а Спартак накупил легионеров - и тренеры должны были их ставить. Почему его на крайнего защитника передвигали - места в полузащите были заняты.

    12.08.2025

  • Aprel

    Ждём выступления Заремы! Она врать не будет, у неё есть личный духовник - Леонид Бензинович Федун! :slight_smile:

    12.08.2025

  • Tony Lee

    Ну а какой смысл его выпускать? Он всё, сдулся.

    12.08.2025

  • puzo-75

    Лукойл рулит!:ok_hand:

    12.08.2025

  • Фобия

    По полю нужно бегать, а не стоять! Тренером надо было ставить Беглова! Это единственное и верное решение! Например Вашингтонский обком, руководить своей колонией поставили Сталина а не Бумагина! Думать же надо! Кстати, как там дела на Аляске ? Аляска наш?!:sunglasses::money_mouth::relieved:

    12.08.2025

  • Dimos.

    писец ) как быдто они в еврокубках парралельно вытупают ) у этих ушлепков одна игра в неделю , их два состава, зарабатывают ахулиарды , играют дома с сцуко махачкалой )) чувак , ты прикалываешься что ли их отмазывая ?)

    12.08.2025

  • fedland

    ты перечислил отряд хомячков. а в переди ужесточение лимита. хомячками наш футбол прирастет. от денисова мяч на 10 м отскакивает и приходится ему бедному хватать за майкую. хлус на 53 минуте тоже затолкал своего аппонента. их жизнт ничему не учит. играть будут при любом раскладе. и на всё пох....

    12.08.2025

  • Sinaron

    Селедко, вот где позор )))

    12.08.2025

  • Саша

    Ерундовый состав Спартака пешком ходил по полю. Не только Локо, но и Махачкала может переиграть такое резинотехническое изделие как Спартак Станка.

    12.08.2025

  • футбол это спорт

    Ну есть еще надежда, как всегда последняя, что построит свою игру. Вопрос - сколько ждать?

    12.08.2025

  • puzo-75

    В Саратове же "Сокол",вроде! В пердиве...- Не? Или Вы сами не знаете-Саратов, Самара, Куйбышев...

    12.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    По мне, так в них и можно себя показать, если ты этого хочешь. Пример - Мартинс! В прошлом году поползли слухи о его продаже, он в состав не попадал. А вышел на Кубок, забил 2 и с тех пор железный игрок основы. Это шанс для наших!!!

    12.08.2025

  • Олег Каноков

    Вот и сидел бы в Ростове,а то и игроков растащили,и в Динамо пока караул.

    12.08.2025

  • fedland

    когда Спартак пропустил с пенальти, станкович ушел с трибун. Символично...

    12.08.2025

  • blue-white!

    Никто не понимает...

    12.08.2025

  • Dexterous

    кубковые игры - это мучение в основном. это не футбол

    12.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Верно! Футбол - он для людей! Но это был сегодня не он.

    12.08.2025

  • Заполярье

    Дюк уже час как спит, а сумашедшие болельщики обсуждают его хозяйство...А ему по фуй! У него зарплата, как у всех форучан вместе взятых, и футбол он не любит, Он нарды любит! :wink:

    12.08.2025

  • Врн36

    Ждем портянку от Игоря Яковливеча

    12.08.2025

  • blue-white!

    У нас чутка получше, но тоже руководсиво порой с головой не дружит. Приглашение Карпина тому пример...

    12.08.2025

  • футбол это спорт

    Пожух в Ростове. А интересно: кому он нужен, если не в Динамо?

    12.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Не, помучает нас покуда

    12.08.2025

  • spartsmen

    иппать ты востроумный...

    12.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Видимо, будет и впрямь больно (

    12.08.2025

  • Alferovav

    игры для конторы в будние дни ,спонсоры кто ? все расходимся

    12.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Тренера берут только иностранного.

    12.08.2025

  • Олег Каноков

    Не понимал изначально,на кой Валера нужен в Динамо.

    12.08.2025

  • Aprel

    А где-то в Крыму, девочка в розовом сарафане...ждёт Деяна!:relieved:

    12.08.2025

  • Berkut-7

    Думаю махачкалинцам сейчас приятно что оин победили по пенальти.

    12.08.2025

  • Dimos.

    да не надо искать каких то глубинных истин ) Дома , полный стадик , почему бы просто не кайфануть самим и не порадовать людей

    12.08.2025

  • blue-white!

    Не думал что это скажу, но уж лучше бы Черчесова пригласили. По крайней мере он хороший мотиватор, и по первой у него команды играют и дают результат...

    12.08.2025

  • SpartakSirius

    Помазун лучший ! Спасибо ему за игру ! максименко . зобнин , хлус , денисов проваливайте !

    12.08.2025

  • Jackson 57

    Послушайте, камрад, я успел посмотреть ЧМ66, несмотря на убоищное ТВ тех времён:)) "Вожскую защепку" уже не застал, правда, но тем не менее...

    12.08.2025

  • Олег Каноков

    Гинер-голова,но не тот совсем уже,впрочем смысл понятен,соглашусь.

    12.08.2025

  • Фобия

    Как показывает футбольная российская история, кубок нужен только рыжему Трампу! Зачем этот кубок нам? Для кого? Видимо это и есть, генеральная линия нестабильного состояния покоя, некой РФС! Совпадение? Не думаю! Россия будет свободной от РФС! :sunglasses::money_mouth::relaxed:?

    12.08.2025

  • Berkut-7

    И всё это будет продолжаться вновь и вновь.

    12.08.2025

  • Dexterous

    каких людей? чем порадовать? какова цель этого мудренного турнира? какие открытия преподнес нам Кубок в последние годы?

    12.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Руки -то не нужно опускать и разгром ожидать! Так вообще можно на поле не выходить. Максименко в рамке конечно плохо, но видимо это наша судьба. Основа отдохнула и выйдет заряженной. Посмотрим, покажет игра.

    12.08.2025

  • DioRJ

    Если и теперь отставки не последует,значит решили окунуться в дерьмо по самое не хочу.Если в придачу и побег Станковича до окончания матча не показателен,то на что ещё Малышев и Жданов надеются?:rage:

    12.08.2025

  • Dexterous

    ну за Крылья я болею. знаете - один из лидеров чемпионата. из Саратова команда такая

    12.08.2025

  • Dimos.

    ну так то да конечно , а по факту игра на кубок дома это как вариант играть при настоящей поддержке своих болельщиков .Поддержка в кубке и чемпе небо и земля и в чем проблема порадовать этих людей ?

    12.08.2025

  • Porco Rosso

    Шмардак – это твое настоящее имя?

    12.08.2025

  • Jackson 57

    Попробуем поверить:))

    12.08.2025

  • футбол это спорт

    Вот именно системная. От Спартака только имя осталось, да и то уже покрылось насмешками и оскорблениями. Нам бы хотя бы Гинера

    12.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Да, Деда не достаёт этому составу слюнтяев. Мартинс единственный, кому не всё равно. Так со стороны кажется. Остальные, ну просто малохольные. Даже злости спортивной нет никакой. Тут хоть Станкович, хоть Анчелотти.....

    12.08.2025

  • Олег Каноков

    Согласен,рисунка игры нет совсем,мне кажется,поплыл Валера.

    12.08.2025

  • Dexterous

    этот вопрос у меня существовал всегда! мне пофиг на спартак вообще :-)

    12.08.2025

  • ровнов

    Из группы то выйдут. А что дальше?

    12.08.2025

  • d.Lavrentev77

    точно, лысый на выход

    12.08.2025

  • Jackson 57

    Вот только вы бы вряд ли так говорили бы, если Спартак в текущем Кубке драл всех как сидоровых коз:))

    12.08.2025

  • Олег Каноков

    Ну не знаю,и ГТ уже потерян в плане мотивации,а так-то причина более тяжёлая,а что ещё хуже-системная.

    12.08.2025

  • Berkut-7

    Да проблема Спартака ещё и в том, что лидеров нету, ни на словах ин на деле , там капитанская повязка у Максименко , ну это смехопанорама , был бы Горлукович он бы епальнки начистил бы там половине состава, чтобы вторая половина стояла и смотрела и все бы внезапно научились играть в футбол , исцелились бы в момент.

    12.08.2025

  • Dexterous

    Кубок России это самое бессмысленное мероприятие. В чем его смысл?! Чтобы якобы какие то там команды из пердива и прочих низин что то кому то показали? Команды вообще не играют, выставляя какие то странные составы - занимаются ерундой какой то. Изматывают только себя. Хуже только игры сборной со всякими Брунеями (хорошо хоть сейчас нарисовались более менее приличные команды)

    12.08.2025

  • alex111

    Знаешь плохо нам будет ,я буду очень рад если ошибусь .

    12.08.2025

  • diskmen

    Спартак пошёл по пути ЦСКА.Выпустив основу за 15 минутт сначала пропустил,а затем отыгрался.В серии пенальти как и ЦСКА повёл,но проиграл.Не день Москвичей .

    12.08.2025

  • Заполярье

    Странное дело, но Спартак выигрывает, а Зенитий всё проигрывает...:relaxed:?

    12.08.2025

  • Вадим Антропов

    БОГ НЕ ФРАЕР! Махачкалу с Победой !!!:soccer:

    12.08.2025

  • blue-white!

    Это фантастика. Личка, когда пришел, тоже набрал только 4 очка в 3-х первых играх, но хотя бы был виден рисунок и было понятно, во что команда играет. Шварц пришел, тоже самое, рисунок был виден, выиграл первые 3 игры. При Карпине 4 игры, ничего непонятно...

    12.08.2025

  • футбол это спорт

    Да вот когда он ушел с трибуны, дело вроде как пошло.

    12.08.2025

  • d.Lavrentev77

    Когда лысый уедет домой в Милан? Он вообще не тренер.

    12.08.2025

  • Василий Павлович

    На фоне остальных очень гармонично смотрелся Заболотный. Видимо, он нашел свою команду.

    12.08.2025

  • Jackson 57

    Отчасти вы правы, конечно. Но есть одно "но": сегодня Зенит рубился до конца и таки сделал игру, в отличие от недавнего матча в Казани. Да и Рубин посильнее и позлее Махачкалы будет. А такого игрока, как Даку, вообще ни у кого в лиге нет. Разве что Кордоба похож, но он сейчас малость в разбранном состоянии.

    12.08.2025

  • Aprel

    Помазун молодец! Взял все пенальти! Спартак с победой! :slight_smile:

    12.08.2025

  • Tony Lee

    Сто раз уже писали. Бестолку. Глас вопиющего в пустыне

    12.08.2025

  • футбол это спорт

    Да, он потерял нить. Но разве дело только в тренере?

    12.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Они, вдуматься, все получают просто неимоверно огромные деньги по меркам страны, вот за такую игру. А мы переживаем за них. Сколько раз говорил себе: не буду переживать, тк сделать все равно мы ничего не можем. Но каждый раз как серпом по одному месту.

    12.08.2025

  • Tony Lee

    О, ещё один петух с ником Абдристрарх Подсосов бегает и минусует))). Перхоть гнилая

    12.08.2025

  • Заполярье

    Спартак просто раздавил Махачкалинских бродяг! Спартак с победой! :slight_smile:

    12.08.2025

  • Fanatico

    Спартаку нужен просто грамотный тренер и хорошее руководство, писали уже? Первым буду

    12.08.2025

  • Tony Lee

    Что за перхоть тут бегает с ником No name??

    12.08.2025

  • Кабанчик

    Думаю перспектив нет ни в кубке, ни в чемпионате

    12.08.2025

  • Спринт

    За свою спортивную жизнь видел сотни матчей команд 2-й лиги в разных городах и из различных территориальных зон первенства СССР. Уровень футбола и игровое мастерство футболистов было значительно лучше нынешней слабенькой РПЛ.

    12.08.2025

  • Джон 91

    Ребята давайте не будем позориться! Матч с зенитом сделайте технические поражения.. бл@ за@@@ли уже...

    12.08.2025

  • Aprel

    Спартак опять побеждает уверенно! Выигрывать всегда, это единственное и правильное решение! Спартак с победой! Ура! :slight_smile:

    12.08.2025

  • Давлет Нурпиисов

    больше чем уверен тебе женщины и спереди не дают... отсюда у тебя и твои черные фантазии... ну а кто о чем мриет то то и получит... береги свою сраку ублюдок

    12.08.2025

  • blue-white!

    Злорадствовать не буду, ибо сами играем не лучше...

    12.08.2025

  • fedland

    не понимаю, зачем определять победителя в серии пенальти. это же группа, а не плейоф. сыграли в ничью, дали по каждому по одному очку и все... и да. все увидели как играют наши деревяшки. хлусевича, денисова, зобнина, пруцева жизно ничему не учит. а в переди ужесточение лимита... наш футбол будет конкурентноспособным...

    12.08.2025

  • Олег Каноков

    А вдруг Валера ещё воспрянет?

    12.08.2025

  • Berkut-7

    Да чего он мог выдать? дрищ какой-то, в обороне толку ноль, пасовать не умеет , я хз ,какая у него вообще позиция на поле должна быть, его позиция мячи подавать для аута и всё.

    12.08.2025

  • Ерёмушка из Москвы

    Кто этого придурка впустил на тренерский пост??

    12.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Спартаку нужно просто адекватное руководство, толковый тренер, нормальные футболисты, хорошие болельщики, классные болельщицы, круглые мячи, справедливые судьи, ровные поля и прямоугольные ворота. Динамо и Зенит с победами

    12.08.2025

  • Tony Lee

    Зенит хорош?) Они так же мучаются от отсутствия игры и идей.

    12.08.2025

  • Berkut-7

    ДАк он же не просто так в Химках оказался , он не умеет играть на результат, вотв сякие Сочи, ХИмки , там где можно просто туристом быть, этое му подходит.

    12.08.2025

  • Давлет Нурпиисов

    ублюбок... более чем уверен, при встрече ноги будешь лизать свиняья ...позор своих родителей... пидор

    12.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Он раньше хоть объём беготни давал. Сейчас вообще ноль. Абсолютный.

    12.08.2025

  • blue-white!

    Дайте Станку поработать. Хотя если Карпина у нас заберут, то пусть уходит ещё вчера....

    12.08.2025

  • Zavask

    Апстенку только постарайтесь не биться - это особенно черевато в "приподнятом" настроении...)

    12.08.2025

  • Berkut-7

    Да Пруцев никогда и не феерил,я вообще не понимаю, как онв Спартаке оказался, думаю просто из-за паспорта под лимит.

    12.08.2025

  • dde66

    позор продолжается.

    12.08.2025

  • футбол это спорт

    Крайнему защитнику Крутикову 60-ых такие слова просто в голову не пришли бы. Или тогда уже договорил бы, что Зобнин - причина всех спартаковских провалов с момента его появления в команде.

    12.08.2025

  • Заполярье

    :relaxed:?Спартак победил! Это факт, но осадочек остался...:rofl:

    12.08.2025

  • Спринт

    Дундучёк с дилетиантской соплей .. ты способнг только зырить этот ногомяч .. видеть игру таким примитивным болелам не дано, с зачатия .. **

    12.08.2025

  • Tony Lee

    Кто купил этот Хундай Соларис??

    12.08.2025

  • hant64

    А какой Спартак победил? И кого? И когда?:grin:

    12.08.2025

  • Ерёмушка из Москвы

    Надеюсь Станкавич отправился покупать билеты в Белград

    12.08.2025

  • blue-white!

    По-собственному не уйдет, тогда неустойку не выплатят, он что, дурак?!

    12.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    В лучшую сторону точно не отличается. А вот в худшую, к сожалению, уже вопрос.

    12.08.2025

  • igogohruhru

    Результаты Заболотного за 5 игр в Спартаке - одна красная карточка

    12.08.2025

  • Клюшкарь

    Смотреть сегодняшнюю игру СМ было не просто не интересно (особенно после просмотра "товарняка" Челси -Милан), а противно. "Кто в лес, кто по дрова". Носатая тенерская "шайка-лейка" СМ напоминает бригаду портняжек из сказки "Голый кополь". В этом сезоне больше не пойду на матчи ФКСМ, выброшенные деньги.

    12.08.2025

  • Волейболюга

    Я в детстве несколько матчей видел. Живьем. Примерно то же. Ну, или Вы правы, наверное, даже хуже

    12.08.2025

  • FCSM

    Я епу тебя в твою чёрную вонючую сраку черенком от гнилой лопаты, черножопая ты убогая тварь))). Закройся обморок горный ослоёп нерусский и помалкивай. Я больше не захожу сюда и не читаю твои ответы, чурка ты не мытая. Епали мы вас Русские всех чертей немытых чёрных в зад. Конь ты педальный немытый. Прощай чурка конченая.

    12.08.2025

  • Кирк Дуглас

    ну так соперник не сильно мешал, вот и борятся сами с собой.

    12.08.2025

  • Berkut-7

    Не, пошёл из гостинной переносить в прихожку .

    12.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Пруцев очень сильно сдал. Вообще не видно на поле. Некому в центре поля в пас играть. Некому Угальде с Зе передачами снабжать. Физики совсем нет. Дмитриев - сумбур сплошной. Набор деревяшек, которых даже на замену страшно выпускать. Роме дайте уже место в клубе и больше не выпускайте. Пожалейте ветерана.

    12.08.2025

  • Saypin

    Слили как и кони. Пох. Но очевидно что хлусевис днонисов зобнин пруцев с Солари недостойны места даже у параши

    12.08.2025

  • alex111

    Думаю ты прав, он на всё махнул рукой.

    12.08.2025

  • hant64

    Говорят, он уже в аэропорту:grin:

    12.08.2025

  • Aprel

    :relieved:Его избивали резиновыми дубинками...Это про Станковича! А Он поднял Спартак до облачных вершин! Браво!:money_mouth:

    12.08.2025

  • Berkut-7

    Верните Руя Виторию сцуки нефтяные!

    12.08.2025

  • Valery Grigoryev

    Отоварили спартачко!

    12.08.2025

  • blue-white!

    Чтобы там таких же Зобниных выпускать...

    12.08.2025

  • Вовка Селедкин

    Станкович, Денисов, Хлусевич, Зобнин, Заболотный, Солари, Рябчук а также абсолютный дилетант Кахигао и неумелый Жданов немедленно на выход! Гнать ссаными вениками до Домодедова!

    12.08.2025

  • Колобок Колобков

    Зачем тренеру в кого-то верить, когда у него на руках контракт с огромной неустойкой в случаи увольнения ????

    12.08.2025

  • Крутиков Крутиков

    надеемся и верим

    12.08.2025

  • Спринт

    Во второй лиге первенства СССР все команды умели играть. Нынешние ногомячисты элементарно не умеют играть в нормальный футбол.

    12.08.2025

  • 3_62

    Поздравляем динамовцев! Победил сильнейший. Это спорт, именно так и бывает.

    12.08.2025

  • Врн36

    В конце игры Станковича наверно пошел собирать чемоданы

    12.08.2025

  • alex111

    Команда к сезону не готова. Игроки играть не умеют и не хотят. Раньще хоть на эмоциях побеждали сейчас нет и этого. Моё мнение , игроки и тренер разошлись по разным полюсам и каждый живёт своей жизнью. Думаю Станкович на всё махнул рукой и уйдёт из команды после матча с Зенитом. Как закончится этот матч думаю всем понятно. Зенит очень хорош и не удивлюсь разгрому .

    12.08.2025

  • hant64

    Спартачок уже на своём поле спасается в добавленное время от махачкалинского Динамо. Не московского, а махачкалинского. Никогда в жизни не болел за московский Спартак, но впервые в жизни мне стало жаль многомиллионную армию болельщиков КБ. Этот Спартак - это просто издевательство над своей торсидой, больше никак не назвать то, во что превратилась команда. Сильно удивлюсь, если Станкович задержится в Спартаке даже до конца этой недели.

    12.08.2025

  • Давлет Нурпиисов

    чмо сранное... иди самолиавидируйся на Донбасс... свинья жирная

    12.08.2025

  • Крутиков Крутиков

    поэтому ему и пох на все, до пенсии хватит, стыдно что он еще и капитан, капитан который срет

    12.08.2025

  • NF

    У спартаковских болельщиков? Да, безусловно. Мне-то что...

    12.08.2025

  • АРИ-100-ТЕЛЬ

    Дворовый футбол, тошниловка. Такую игру и я могу поставить)) Тренер перестал верить и в себя и в команду, покинув трибуну не дождавшись ответного гола. Показательно!

    12.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Смотреть на это не то чтобы совсем нельзя, но уже практически не хочется

    12.08.2025

  • Исаев-Штирлиц

    как потом рулить командой или чето от нее требовать, когда ты сбежал от нее во время матча?...А если бы Спартак не только очко спас, но и пенальти потащил...пришел бы в раздевалку и праздновал вместе с ней?...что-то совершенно позорное есть в таком поведении

    12.08.2025

  • 3_62

    Какой долгий путь к прозрению-)

    12.08.2025

  • Заполярье

    Какой прекрасный футбол показал Спартак! Дождались! Скорость, тактические новые наработки, высокая техника исполнителей...Спартак победил уверенно! Штаб ФК на правильном пути! :slight_smile:

    12.08.2025

  • Saypin

    увы Тео в лазарете

    12.08.2025

  • Berkut-7

    Жалкое зрелище как обычно , но другого и не ждал , купите команде учебнки по игре в пас , потмоу что это уже просто не смешно наблюдать, как 10 дибилов в красных футболках не в состоянии разыграть комбинацию в 3 паса.

    12.08.2025

  • Tony Lee

    Я уверен, что если им дать тренера, даже эти заиграют. ТРЕНЕРА.

    12.08.2025

  • FCSM

    Мёртвый моро опущенец питерский, 16 числа мы вас поставим в Москве раком и ты утрёшься, чмо ты вонючее питерское))).

    12.08.2025

  • Врн36

    Станковича, Хлусевича, Зобнина, Заболотного, Денисова, и в придачу к ним Кахигаои гнать ссаной метлой из спартака

    12.08.2025

  • Бен Ричардс

    По Максименко и Солари согласен.

    12.08.2025

  • По мечу

    у Махачкалы тогда команда КФК?

    12.08.2025

  • Спринт

    .. хана Стакановичу была при назначении, а с ним хана пришла и тушинскогому колхозчи .. **

    12.08.2025

  • TokTram_

    Единоборства с самим собой. Красиво завернул...

    12.08.2025

  • Колобок Колобков

    Станкович переподписал контракт- теперь уйдёт только с огромной неустойкой..На команду ему давно всё равно. Пусть отвечают,те, кто подписывал контракт с ним и с деревом Заболотным... Пока никто не понесёт ответственности- всё так и будет...

    12.08.2025

  • Правдобур

    Примитивный тот, кто не видит игру и не считал число голевых моментов у обоих, лишь бы нацарапать свою муйню!

    12.08.2025

  • welkom1111

    Лечись, убогое...Но что тебе лечить-мозгов нетт с рождения...

    12.08.2025

  • Dimos.

    да это понятно

    12.08.2025

  • Крутиков Крутиков

    всех по делу, кроме рябчука, вместо него максименко и солари

    12.08.2025

  • Кирк Дуглас

    Ну, по стартовому составу выставленному тренером ничья даже с Махачкалой отличный результат. Звезды Хлусевич и Заболотный блистали. Солари великолепен выносом почки оппоненту, а Пруцев вообще лучший в единоборствах с самим собой. Выгразли очко! Станковичу поклон за такую команду, против такого соперника!

    12.08.2025

  • Волейболюга

    Сливают. И себя самих тоже. Но, я года с 2003-04 - го не видел Такого Убожества. Ни передач, ни обработки, ни ударов, ни мысли. Вторая союзная лига примерно

    12.08.2025

  • Глупый

    но нас никто не слушает

    12.08.2025

  • По мечу

    Кто муфлон с самой большой ЗП? - Зобнин!

    12.08.2025

  • TokTram_

    Допустим, в субботу Спартак не проиграет. Это как-то поменяет ситуацию с Станковичем?)

    12.08.2025

  • Dimos.

    его до зенита снимать нужно, здесь и сейчас

    12.08.2025

  • Vitalik Klimov

    Зобнин ты даже и пеналити уже не в состоянии забить!!! Школу открыл свою зато, дебил

    12.08.2025

  • Реалист-правдоруб

    Интересно, Солари, Ливая, и Заболотного, брали с одобрения Станковича?

    12.08.2025

  • FCSM

    Возьми за щёку, чёрт черножопый немытый и становись раком как и все чурки ослоёпы. Давлет) сделай мне минет.

    12.08.2025

  • oleg ves

    когда выпустили Солари, сразу стало понятно - минус 1 игрок, так он еще умудрился привезти пеналь. В этом сезоне он полный ноль, но регулярно играет, неужели в молодняке нет никого на его позицию?

    12.08.2025

  • _моро

    спартаку конец, фксмке - конец

    12.08.2025

  • Глупый

    думаю,максимум зенит и всё

    12.08.2025

  • футбол это спорт

    И не трогайте Зобнина. После 2016 его нещадно били, потому что не могли остановить на поле. А потом инотренеры вывели из основного состава ради легионеров. Он единственный чемпион в команде, но загубленный травмами и тренерами.

    12.08.2025

  • Denissimo

    Учись читать, мальчик, потом свои высеры шлёпать будешь

    12.08.2025

  • Aprel

    Спартак победил уверенно, в штатном режиме! Вперёд Спартак! :slight_smile:

    12.08.2025

  • TokTram_

    А вот Локо не заметит ограничений... Как же так?

    12.08.2025

  • Чернобог

    И на чемпионат видимо тоже пох?

    12.08.2025

  • Спринт

    Хреновая игра тушинского колхозчи .. тока таким примитивным болелам мниться якобы "хорошей" .. **

    12.08.2025

  • igorlvov

    ВСЁ! Команды Спартак больше нет! Есть сброд который не знает как ему играть! Есть истеричный не до тренер и есть тупейшее за всю историю команды руководство! ТЬФУ НА ХРЕН! :(

    12.08.2025

  • _моро

    судьиииии, хрю хрю, газпроооом! хрю, хрю)))

    12.08.2025

  • FCSM

    Станковича накуй нужно гнать ссаными тряпками из Спартака. Это не игра а убожество. Одни потери и ошибки в передачах. Не мастера а фуйло подзаборное. Станкович сломался морально и поплыла вся команда.

    12.08.2025

  • NGE

    Как раз и спросил потому, что внимательно прочитал твой текст;) В следующий раз думай ДО того, как написать! Если, конечно, умеешь думать. Vale!

    12.08.2025

  • Врн36

    Убогий футбол в исполнении Спартака. И проблисков не видно

    12.08.2025

  • Давлет Нурпиисов

    ты не прихуел чмо?

    12.08.2025

  • Чернобог

    Даже харыпчики бородатые натянули спартак на свой глобус. Срамота то какая..

    12.08.2025

  • Заполярье

    Спартак порвал Махачкалу 6:0 ! Какой прекрасный футбол! Спартак вперёд! :relaxed:?

    12.08.2025

  • SuperDennis

    Очень характерен уход Деяна после пропущенного пенальти (с игры) в подтрибунку. Есть в этом символика. Деян готов пойти накуй! По собственному!

    12.08.2025

  • uaom

    Как всегда

    12.08.2025

  • Крутиков Крутиков

    полностью никчемная, и какая тут отрада?

    12.08.2025

  • Реалист-правдоруб

    Равная игра, двух равных по классу команд. Спартак без Барко, не сильнее Махачкалы.

    12.08.2025

  • TokTram_

    И хреновая игра. Сюда же, в копилку последнего времени

    12.08.2025

  • Олег Каноков

    Уход Станковича с трибуны-ему хана,или ещё поживёт?

    12.08.2025

  • Чернобог

    Ещё пару сотен миллионов потратить надо, быть может тогда сможите обыгрывать хоть кого то.

    12.08.2025

  • spar001

    Спартак без приключений не Спартак:grin:...

    12.08.2025

  • GeoMaS

    Единственная отрада - игра спартаковской молодёжи, какой бы она не была.

    12.08.2025

  • 1~18

    Судья виноват?

    12.08.2025

  • СереХа

    у него зарплата 4млн евро в год

    12.08.2025

  • Denissimo

    ты не можешь прочитать написанное, болезный?

    12.08.2025

  • GeoMaS

    Вот такие глупейшие моменты, как случай с пенальти - увы, но визитная карточка москвичей.

    12.08.2025

  • Dimos.

    я ж говорил их только пиз""ть нужно , и желательно ногами по голове

    12.08.2025

  • футбол это спорт

    Всем тренерам Спартака после Карреры нужно лечиться у психиатров (Ваноли не нужно, он просто двоечник), а руководству Спартака - голову поменять.

    12.08.2025

  • Cб.Антарктиды

    Во что превратили некогда великий клуб страны... Должны играть в Лужниках и собирать полные...

    12.08.2025

  • Сергей Макурин

    Состав под новый лимит. Вот такая игра будет в будущем с такой российской основой.

    12.08.2025

  • NGE

    Бедолага, что совсем не стоИт?

    12.08.2025

  • igorlvov

    Д.Б. Ладно очередной просерон! Уже начинаешь привыкать! Но как, как с подбором вообщем то не плохих игроков, создать не команду, а какое то смердячие болото - я просто не понимаю! :((( Если забыть гол Литвинова, то просто ни о чем и ни как!!!!!! Мой клуб убивают! СУКИ! :((( С ужасом жду субботы!

    12.08.2025

  • GeoMaS

    Натренированные пенальти - оружие середняков. Пора бы уже и Спартаку перенимать этот опыт.

    12.08.2025

  • АбАкУмоВ

    В выходные спартак должен обновить рекорд с Зенитом...

    12.08.2025

  • Чернобог

    Побег лысого с поля боя, в самом его разгаре говорит о многом. Он предал своих ребят, сбежал как трус оставив бойцов без командира! Позорный трус, беги обратно в свою италию!

    12.08.2025

  • NF

    Еще хуже...

    12.08.2025

  • zel_co

    " А на кладбище всё спокойненько".....

    12.08.2025

  • TokTram_

    Станкович знал, когда уходил в подтрибунное. Провидец.

    12.08.2025

  • Бен Ричардс

    Интересно, сколько еще нужно слить бездарных матчей (5,10,20), чтобы даже самым тупым в руководстве «Спартака» наконец стало понятно, что половина игроков, включая таких, как Хлусевич,Пруцев,Рябчук, Зобнин, Денисов, Заболотный это футбольный шлак?! С ними «Спартак» не сильнее Махачкалы и Оренбурга, почти команда ФНЛ.

    12.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Просто ужас и мрак. Нет игры, техники и мысли. Совсем. Продолжайте ставить Рому и доверять ему ответственные вещи.

    12.08.2025

  • Правдобур

    Махачкалу с победлй, а Зобнин виновник всего! потому что Спартак играл хорошо.

    12.08.2025

  • Врн36

    Станковича, Хлусевича, Зобнина, Заболотного, Денисова, и в придачу к ним, кахигао и и гнать их ссаной метлой

    12.08.2025

  • АбАкУмоВ

    Сказ о том как спартак к успеху шёл.. Динамо молодцы с заслуженной победой

    12.08.2025

  • GeoMaS

    Статистика по пробитию пенальти обеими командами не обманула.

    12.08.2025

  • Реалист-правдоруб

    Если захотите подчеркнуть раздолбайство нынешнего Спартака, поставьте памятник Зобнину перед ареной.

    12.08.2025

  • spartsmen

    Чего можно было ждать от этого состава? Да ничего. А вот от бабырова жду ещё три судейских ошибки в копилку спартака. И гневного осуждения за это судьи. В случае с пенальти уверен, что, будь солари на месте этого абрека, ему бы сказали: интенсивность контакта низкая, рёбра не сломаны, встань и играй. Гол литвина ничего не меняет в бесконкретной игре. Скушно смотреть, скушно. Мартинсу – огромное уважение за неравнодушие. На результат, честно говоря, накласть. Хотя выбор пенальтистов у спартака рассмешил. Но хоть чем-то подняли настроение на ночь.

    12.08.2025

  • TokTram_

    Зобнин - красава. В очередной раз сделал результат.

    12.08.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Пармезана оставлять в рамке, зобнину сломать ноги в раздевалке. А так пох на кубок

    12.08.2025

  • FCSM

    Возьми за щёку чёрт вонючий хорошечно.

    12.08.2025

  • Jean4

    Литвинов спас Спартак от полного позора. Правда еще более позорно не выигравать в серии пенальти около 20 лет. Только не надо говорить про лотерею, нужно просто тренировать удары по воротам.

    12.08.2025

  • Denissimo

    Что тут скажешь? спортаг и без секса удовлетворяет )))

    12.08.2025

  • Алекс95

    Нужно было отнять у Станковича телефон, тогда были бы шансы.

    12.08.2025

  • Чернобог

    Что ты лысый, плаки плаки? Или нормалдаки?

    12.08.2025

  • NGE

    Второй состав Спартака;)

    12.08.2025

  • FCSM

    Даже у проклятых немытых черножопых чертей не могут выиграть, ужас просто(((

    12.08.2025

  • NF

    Ну... Квест по бессмысленному времяпрепровождению мы прошли. И узнали, что "Спартак" мало чем отличается от "Динамо" Мх. Открытие Америки прямо)...

    12.08.2025

  • Крутиков Крутиков

    когда увидел зобнина в серии пенальти, сразу понял что проиграем

    12.08.2025

  • МАО

    Жатец как хорошечно!

    12.08.2025

  • NGE

    Какой же придурок Солари! Но судья тоже тот ещё козёл. Только на Масалыге на последних минутах было два явных нарушения у самой линии штрафной Махачкалы, но судья их "не заметил"

    12.08.2025

