«Спартак» по пенальти проиграл махачкалинскому «Динамо» в домашнем матче Кубка России

«Спартак» дома уступил махачкалинскому «Динамо» в матче группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1 (по пенальти — 3:4).

На 87-й минуте пенальти реализовал форвард гостей Гамид Агаларов. 11-метровый был назначен за фол хавбека «Спартака» Пабло Солари на защитнике «Динамо» Темиркане Сундукове. На 90+5-й минуте счет сравнял хавбек красно-белых Руслан Литвинов.

«Спартак» с 4 очками занимает второе место в группе C. «Динамо» лидирует с 5 очками.

Красно-белые 26 августа примут «Пари НН» в кубковом матче, махачкалинцы 27 августа сыграют в гостях с «Ростовом».