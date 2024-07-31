Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 21:57

Угальде — о втором голе за «Спартак»: «Надеюсь, дальше будет только лучше»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде подвел итоги матча 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России с «Динамо» (3:0).

— Очень рад. Благодарю бога, что удалось забить в двух матчах подряд. Рад за команду, снова выиграли. Думаю, мне удалось забить гол после того, как мы начали прессинговать выше. Тогда мы поменяли игру. Мы хотим забивать как можно больше голов. Стараемся реализовывать моменты.

— В прошлом сезоне в Кубке против «Спартака» выходил Лещук и два гола. В этом сезоне снова. Вы знаете, что он может так отбить?

— Мы анализируем всех соперников. Мы знали этого вратаря.

— Очень много говорят, что вас купили за большое количество денег, насколько это на вас давило в прошлом сезоне?

— Да, конечно, знаю об этом. Рад, что адаптировался. Мне нужно было время. Плюс — менялись тренеры. Очень рад, надеюсь, дальше все будет только лучше.

— В следующем матче вам играть с «Крыльями Советов». Как оцениваете противника?

— Это сложный соперник. Они отлично играют. Нам надо хорошо подготовиться.

«Спартак» встретится с «Крыльями Советов» в воскресенье, 5 августа, в матче 3-го тура чемпионата России. После двух встреч красно-белые набрали 3 очка и идут на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Манфред Угальде
Кубок России
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
3
Читайте также
Актеры, миллиардеры, короли и чемпионы: Олимпиада в Париже собирает звезд со всего света
Андреева и Шнайдер отреагировали на выход в четвертьфинал Олимпиады-2024
В Госдепе заявили о планах создать торговый маршрут в обход России и КНР
92 млн рублей в честь номера, презентация как у Мбаппе и никакого «Трактора». Все о переходе Кузнецова в СКА
Представлен интерьер российского электромобиля «Атом»
Названа стоимость самой дорогой однокомнатной квартиры в Москве
Популярное видео
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Трансферный намек Станковича и «курицы без головы» от Лички. Пресс-конференция после кубкового дерби
«Спартак» — «Динамо»: видеообзор матча Кубка России
«Ахмат» — «Пари НН»: видео голов матча Кубка России
«Краснодар» — ЦСКА: Ленини открыл счет
«Ахмат» — «Пари НН»: Бериша сделал дубль
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Краснодар» — ЦСКА: счет в первом тайме не открыт

«Ахмат» — «Пари НН»: Бериша забил третий гол грозненцев
Новости
RSS RSS
Все новости