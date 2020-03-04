«Спартак» — ЦСКА: видеотрансляция матча Кубка России
18:00
В среду, 4 марта, состоится матч 1/4 финала Олимп-Кубка России, в котором «Спартак» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.
Следить за матчем «Спартак» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
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