Герман El Classico: «Даже если из всех медийных команд соберем сборную — она не будет боеспособной»

Создатель блогерского клуба «Амкал» Герман Попков (El Classico) в беседе с корреспондентом «СЭ» поделился мнением об участии клуба в 1/256 финала БЕТСИТИ Кубка России, где сыграет с «Зорким».

— Ваш соперник в Кубке России — «Зоркий». Какие мысли по этому поводу?

— Да, мы участвуем, как сказали в Бюро исполкома РФС! Настраиваемся на «Зоркий». В Кубке России нет медийных! Там все профики. Постараемся поиграть в свой футбол. Будем биться, стараться. Что знаю о «Зорком»? Только что Ваня Млечный играл за них и Кашшаи. Только такие пересечения.

— Идеальные планы по выступлению в Кубке?

— Хочется пройти хотя бы один раунд. Тогда можно будет галочку поставить и больше не париться. Попасть на команду РПЛ — мечта. Слишком много профессиональных команд нужно пройти, чтобы попасть туда. Думаю, это невозможно. Даже если мы из всех медийных команд: «Амкал», 2DROTS, «Броуки», «Бей Беги», соберем одну сборную, все равно не сможем собрать настолько жесткую и боеспособную команду.