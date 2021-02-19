Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

Соболева не пугает холод перед дерби с «Динамо»

21:38
Теги:

Форвард «Спартака» Александр Соболев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо».

«Мы хорошо провели сборы, хорошо поработали, — сказал Соболев в интервью официальному сайту «Спартака» 19 февраля. — Думаю, что мы в отличной форме и завтра это покажем. Холод? Я парень из Сибири, к холоду отношусь более-менее спокойно. -15 или -20 не сильно меня напрягают.

Как не замерзнуть? Надо побольше двигаться на поле, и все будет отлично. Как всегда, цель на матч — забить. Цели отдать голевую нету. Самая главная цель — чтобы мы победили.

Чувствую себя отлично, сразу после приезда из Дубая начал тренироваться в общей группе. Отделался легким испугом. Все отлично, колено не беспокоит. Работаем».

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 20 февраля. Начало в 19.30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/videos/24132616/

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир