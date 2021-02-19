Соболева не пугает холод перед дерби с «Динамо»
Форвард «Спартака» Александр Соболев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо».
«Мы хорошо провели сборы, хорошо поработали, — сказал Соболев в интервью официальному сайту «Спартака» 19 февраля. — Думаю, что мы в отличной форме и завтра это покажем. Холод? Я парень из Сибири, к холоду отношусь более-менее спокойно. -15 или -20 не сильно меня напрягают.
Как не замерзнуть? Надо побольше двигаться на поле, и все будет отлично. Как всегда, цель на матч — забить. Цели отдать голевую нету. Самая главная цель — чтобы мы победили.
Чувствую себя отлично, сразу после приезда из Дубая начал тренироваться в общей группе. Отделался легким испугом. Все отлично, колено не беспокоит. Работаем».
Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 20 февраля. Начало в 19.30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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