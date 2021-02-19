Соболева не пугает холод перед дерби с «Динамо»

Форвард «Спартака» Александр Соболев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо».

«Мы хорошо провели сборы, хорошо поработали, — сказал Соболев в интервью официальному сайту «Спартака» 19 февраля. — Думаю, что мы в отличной форме и завтра это покажем. Холод? Я парень из Сибири, к холоду отношусь более-менее спокойно. -15 или -20 не сильно меня напрягают.

Как не замерзнуть? Надо побольше двигаться на поле, и все будет отлично. Как всегда, цель на матч — забить. Цели отдать голевую нету. Самая главная цель — чтобы мы победили.

Чувствую себя отлично, сразу после приезда из Дубая начал тренироваться в общей группе. Отделался легким испугом. Все отлично, колено не беспокоит. Работаем».

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 20 февраля. Начало в 19.30 по московскому времени.