«Зенит» выйдет на матч с «Арсеналом» в футболках в поддержку донорства
«Зенит» выйдет на матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Арсенала» в футболках в поддержку донорства, сообщает официальный сайт клуба. После игры футболки с автографами будут переданы 11 болельщикам, которые первыми сдадут кровь на «Газпром Арене». Перед матчем на стадионе будет организован донорский пункт.
Акция приурочена к «Месяцу донора» — масштабному социальному проекту сине-бело-голубых, призванного привлечь внимание к проблеме донорства.
Матч «Зенит» — «Арсенал» состоится 20 февраля, начало — в 17.00.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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