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«Зенит» выйдет на матч с «Арсеналом» в футболках в поддержку донорства

22:13
Футболки &quot;Зенита&quot; в поддержку доноров. Фото ФК «Зенит»
Футболки &quot;Зенита&quot; в поддержку доноров. Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» выйдет на матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Арсенала» в футболках в поддержку донорства, сообщает официальный сайт клуба. После игры футболки с автографами будут переданы 11 болельщикам, которые первыми сдадут кровь на «Газпром Арене». Перед матчем на стадионе будет организован донорский пункт.

Акция приурочена к «Месяцу донора» — масштабному социальному проекту сине-бело-голубых, призванного привлечь внимание к проблеме донорства.

Матч «Зенит» — «Арсенал» состоится 20 февраля, начало — в 17.00.

Трансляция матча «Зенит» — «Арсенал»

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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