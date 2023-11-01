Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 23:13

Ивич заявил, что игроки «Краснодара» выполнили его установки в матче со «Спартаком»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) в выездном матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Вы забили два похожих гола и создали еще два похожих момента. Вы проговаривали это перед игрой с командой? В этом была уязвимость «Спартака»?

— Мы готовимся к игре, разбираем соперника. Вы правы, в первом тайме мы не забили два момента, а во втором забили такой гол. Сегодня то, что я просил у ребят, они большую часть матча выполняли. Думаю, «Спартак» тоже готовился к нам. Но порой тактика не работает — и нужно что-то менять.

Повторю: у нас очень много переездов, это как дополнительный матч. Наш пусть в Краснодар завтра займет 9 часов. Мы слышим, как другие команды плачут перед матчами с нами, что им далеко и долго ехать. Но мы делаем такие путешествия каждую вторую неделю. Мы и «Ростов» — две такие команды. Я стучу по дереву — но рад, что у нас в команде нет мышечных травм. Это сложно. Это говорит о том, что ребята правильно готовятся. Кокшаров сегодня впервые сыграл 90 минут за основу, а в воскресенье он играл за вторую команду, а потом 9 часов добирался сюда. И потом полный матч. И два гола... Конечно, в конце у него будет сводить ноги. Чему тут удивляться?

— Вы не удивлены календарем? «Динамо» играет только в четверг, а вы уже сыграли свой матч.

— Конечно, обе игры должны быть в один день. Ведь борьба за второе место в группе еще не закончена. Почему так? Не знаю...

Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Владимир Ивич
1
0
Читайте также
Овечкин с женой нарядился в костюмы древнеегипетских царей
Тутберидзе — о победах Щербаковой над Косторной и Трусовой: «Для меня это месть»
В Москве осужден растлевавший на протяжении 11 лет детей продюсер
Тутберидзе рассказала о реакции Трусовой на второе место на Олимпиаде
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Абаскаль о поражении от «Краснодара»: «Такие матчи позволяют оценить, насколько тот или иной игрок готов к основе»
Абаскаль отреагировал на отмененный гол Соболева в матче «Спартака» с «Краснодаром»
Абаскаль о поражении от «Краснодара»: «Мы сделали достаточно для положительного результата»
Незасчитанный гол Соболева с пенальти и дубль Кокшарова. Огненный матч «Спартака» и «Краснодара» в Кубке!
Эктов поздравил Денисова с автоголом в матче «Спартак» — «Краснодар»
Ивич о победе над «Спартаком»: «Интересная игра, много голов и моментов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Соболев — об отмененном голе в матче Кубка России: «Два касания»

Абаскаль о поражении от «Краснодара»: «Мы сделали достаточно для положительного результата»
Новости
RSS RSS
Все новости