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Сегодня, 12:00

Силкин считает, что Смолов просто мастерски реализовал свой голевой момент в матче с «Зенитом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал победу бело-голубых в первом четвертьфинальном матче ФОНБЕТ Кубка России Пути РПЛ с «Зенитом».

«Обе команды провели очень дисциплинированную игру, однако «Динамо» больше хотело победить и имело для этого хорошие моменты. И статистика матча это показала. Хотел бы поздравить с этой победой команду и ее тренерский штаб. Тюкавин здорово играл с «Зенитом» и внес огромный вклад в победу команды. Он постоянно оказывал давление на защитников петербуржцев, но ему немного не повезло с тем, чтобы забить. Что касается Смолова, он просто мастерски реализовал свой голевой момент и не оставил вратарю ни шанса, но основная заслуга в этом эпизоде у Нгамале, который сумел прорваться в свободное пространство и отдать передачу на Федора», — приводит слова Силкина RT.

33-летний Смолов выступает за «Динамо» с января 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 20 матчей, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1238716-silkin-smolov-gol-futbol
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