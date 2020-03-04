Сергей Семак: «Зенит» в матче с «Ахматом» поставил себя в сложное положение"

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от победы над «Ахматом» в 1/4 финала Олимп-Кубка России (2:1 д.в.).

— Это была настоящая кубковая игра, — цитирует официальный сайт «Зенита» Семака. — Мы владели инициативой по ходу матча, но не смогли воплотить ее в забитые мячи. Допустили ошибку в обороне, связанную с пенальти, абсолютно необязательную. Стандарты, контратаки и подобные ситуации, которые могли привести к пенальти, возможно, были. К сожалению, мы поставили себя в сложное положение, когда пришлось отыгрываться. Естественно, после забитого мяча был эмоциональный отрезок, в котором «Ахмат» смотрелся хорошо, активно. Соперник разыграл один-два-три достаточно опасных стандарта.

В дальнейшем, после того как отыгрались, не смогли забить мяч, когда «Ахмату» нужно было отыгрываться. Конечно, у нас было большое количество моментов, которые мы могли и должны были доводить до еще одного забитого мяча. В целом, тяжелый, настоящий кубковый матч. Градус напряженности был высоким. Но мы сегодня в любом случае заслужили победу. Поздравляю команду и болельщиков с важной, тяжелой, трудной победой.

— «Зениту» довольно тяжело даются первые таймы. Так только кажется и на самом деле все нормально?

— В первых таймах команды достаточно собранно действуют в обороне. Вскрывать эту оборону не так просто. К тому же, мы играем против клубов, которые действуют в защите достаточно низко и глубоко. Любой команде нужно на протяжении всего матча делать то, что и мы должны были делать. В первом тайме у нас были неплохие моменты, хоть и немного. Это связано с тем, что у нас медленно перемещался мяч. Поле также было медленным — качество хорошее, но трава высокая. Поэтому быстроты в наших действиях, в передачах не хватало.