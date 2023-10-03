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Сегодня, 19:39

Игнашевич не видит смысла проводить ротацию в матчах FONBET Кубка России

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о ротации состава после поражения от «Зенита» (1:2) в 5-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— В РПЛ у вас не лучшее положение с точки зрения таблицы. Обычно проводите большую ротацию в Кубке, но сегодня состав был приближен к тому, что играет в чемпионате. Не думали дать игрокам отдых перед матчем с «Оренбургом» и подойти к ротации более взвешенно?

— Более взвешенно — это как?

— Провести большую ротацию.

— Это на ваш взгляд? У многих игроков в первых матчах на Кубке была возможностей проявить себя. Сейчас команда на ходу, играем через два дня на третий. Все находятся в игровом тонусе, не вижу смысла проводить ротацию, — сказал Игнашевич на пресс-конференции.

«Балтика» с 9 очками занимает второе место в группе С. В заключительном туре калининградцы на своем поле примут «Ахмат». Встреча пройдет 31 октября.

Сергей Игнашевич
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
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