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Сегодня, 02:31

Семак — о вылете из Кубка России: «Для любого большого клуба на первом месте всегда стоит чемпионат»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причины вылета команды из Кубка России.

«А как вы думаете, сколько раз мадридский «Реал» доходил до финалов национального Кубка? Кажется, достаточно часто? На самом деле — один раз за последние 10 лет. Для любого большого клуба на первом месте всегда стоит чемпионат. А Кубок по разным причинам всегда второстепенен. Особенно когда играешь в еврокубках, приходится делать большую ротацию. Плюс игры в Кубке России — отличный шанс для наших соперников. Победи нас, и сезон можно назвать успешным. Поэтому уровень мотивации, сопротивления невероятный.

Базовая вероятность проиграть в конкретном матче выше всегда. В чемпионате невозможно выиграть десять игр подряд, что уж говорить о Кубке. Факт случайности гораздо выше», — цитирует «Чемпионат» Семака.

Московское «Динамо» обыграло «Зенит» в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Основное время матча закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались москвичи.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5082521-semak-o-vylete-zenita-iz-kubka-kak-vy-dumaete-skolko-raz-real-dohodil-do-finalov.html
Сергей Семак
Футбол
Кубок России
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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