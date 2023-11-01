Сарвели: «Готовимся к «Спартаку», чувствуем поддержку болельщиков»

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели прокомментировал победу над «Рубином» (3:0) в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Сыграли хорошо дома, выиграли. Прекрасное настроение, но все устали. Готовимся к «Спартаку». Чувствуем поддержку болельщиков, будем готовиться на 100 процентов», — сказал Сарвели.

«Локо» набрал 13 очков и вышел из группы B с первого места. «Рубин» с 4 очками завершил выступление в Кубке России.