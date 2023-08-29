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Сегодня, 14:00

«Рубин» — «Урал»: прямая трансляция матча Кубка России

Матч 3-го тура группового этапа Кубка России 29 августа «Рубин» — «Урал» начнется в 15:00
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Тренер Виктор Гончаренко.
Виктор Гончаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Рубин» и «Урал» сыграют в матче 3-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» во вторник, 29 августа. Начало — в 15.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» будет доступна трансляция матча с формальными событиями. Следить за матчем «Рубин» — «Урал» в прямом эфире можно будет на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», которые проведут видеотрансляцию игры.

«Рубин» Рашида Рахимова после двух туров группы B FONBET Кубка России занимает последнее место в своем квартете с 0 очков. «Урал» тренера Виктора Гончаренко с тремя очками располагается на второй строчке.

«СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния «Рубина» и «Урала».

В турнирной таблице РПЛ «Рубин» идет на 13-м месте с шестью очками. «Урал» располагается на третьей строчке. Команда Гончаренко набрала 13 баллов.

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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