«Рубин» и «Урал» сыграют в матче 3-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» во вторник, 29 августа. Начало — в 15.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» будет доступна трансляция матча с формальными событиями. Следить за матчем «Рубин» — «Урал» в прямом эфире можно будет на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», которые проведут видеотрансляцию игры.

«Рубин» Рашида Рахимова после двух туров группы B FONBET Кубка России занимает последнее место в своем квартете с 0 очков. «Урал» тренера Виктора Гончаренко с тремя очками располагается на второй строчке.

«СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния «Рубина» и «Урала».

В турнирной таблице РПЛ «Рубин» идет на 13-м месте с шестью очками. «Урал» располагается на третьей строчке. Команда Гончаренко набрала 13 баллов.