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Сегодня, 22:22

Мостовой поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Динамо» в FONBET Кубке России

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой рассказал, чего ждет от предстоящего матча между красно-белыми и «Динамо» в FONBET Кубке России.

«Фаворита в этом матче нет. Даже несмотря на то, что «Спартак» играет дома. Команда сейчас в какой-то ямке, не могут выиграть никак. У «Динамо» был подъем, но в последнем матче тоже оступились. Так что игра будет равной. Тем более это дерби», — цитирует Мостового «Евро. Футбол.Ру».

29 августа «Спартак» сыграет с «Динамо» в Кубке России. Начало — в 19.30 мск.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005302630_aleksandr_mostovoy_favorita_v_matche_s_dinamo_net_daje_nesmotrya_na_to_chto_spartak_igraet_doma
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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