«Рубин» победил «Урал» в FONBET Кубке России

«Рубин» дома обыграл «Урал» в матче 3-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.

У казанцев забили Рустамджон Ашурматов и Егор Тесленко. У екатеринбуржцев гол забил Андрей Егорычев.

«Рубин» одержал первую победу в этом розыгрыше Кубка страны и набрал 3 очка в группе B. «Урал» также имеет на счету 3 очка.

В следующем кубковом матче «Рубин» примет «Ростов» 20 сентября, «Урал» дома сыграет с «Локомотивом» тоже 20 сентября.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию кубкового дня.