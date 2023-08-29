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Сегодня, 16:55

«Рубин» победил «Урал» в FONBET Кубке России

Руслан Минаев
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«Рубин» — «Урал».
Фото ФК «Урал»

«Рубин» дома обыграл «Урал» в матче 3-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.

У казанцев забили Рустамджон Ашурматов и Егор Тесленко. У екатеринбуржцев гол забил Андрей Егорычев.

«Рубин» одержал первую победу в этом розыгрыше Кубка страны и набрал 3 очка в группе B. «Урал» также имеет на счету 3 очка.

В следующем кубковом матче «Рубин» примет «Ростов» 20 сентября, «Урал» дома сыграет с «Локомотивом» тоже 20 сентября.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию кубкового дня.

Кубок России. Группа B
29 авг, 15:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
2:1
Урал

Кубок России
ФК Рубин (Казань)
ФК Урал
4
16
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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