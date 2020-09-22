«Ротор» направил обращение в РФС с просьбой перенести кубковый матч на резервную дату

«Ротор» направил официальные письма в адрес президента РФС Александра Дюкова и директора ПФК «Динамо» (Ставрополь) Андрея Стежко с просьбой рассмотреть возможность переноса матча Кубка России между командами на резервную дату, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее волгоградский клуб объявил об отмене матча со ставропольским «Динамо». Команда пропускает уже третий матч подряд из-за проблем с коронавирусной инфекцией.

Матч должен был состояться 23 сентября в Ставрополе.