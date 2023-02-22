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Сегодня, 19:24

«Ростов» и «Урал» сыграли вничью в FONBET Кубке России

Руслан Минаев
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«Ростов» — «Урал».
Фото ФК «Урал»

«Ростов» дома сыграл вничью с «Уралом» в 1/4 финала FONBET Кубка России — 1:1.

Счет на 6-й минуте матча ударом с пенальти открыл Алексей Каштанов.

Хозяева сравняли на 67-й минуте благодаря удару Николая Комличенко, который вышел на замену во втором тайме. Форварду ассистировал Даниил Уткин.

На 90+3-й минуте Кирилл Щетинин мог принести «Ростову» победу, но мяч после его удара попал в штангу, отскочив от рук Ильи Помазуна.

Ответный матч пройдет 27 февраля в Екатеринбурге. Начало — в 17.00 мск.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
22 февр, 17:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:1
Урал
Кубок России
ФК Ростов
ФК Урал
4
10
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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