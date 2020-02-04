РФС определится с местом проведения финала Кубка России 11 февраля

Исполком РФС определится с местом проведения финального матча Кубка России-2019/20 11 февраля, сообщается на официальном сайте организации.

Финальный матч турнира пройдет 13 мая. Также исполком РФС в числе прочего рассмотрит вопросы о реформировании структуры проведения Кубка России сезона-2020/21.

В 1/4 финала Кубка России вышли «Химки», «Шинник», «Спартак», «Ахмат», «Торпедо», «Урал», «Зенит» и ЦСКА. Матчи пройдут 4 и 5 марта.