Расписание матчей 1-го тура пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2026/27
4 и 5 августа состоятся матчи 1-го тура группового этапа пути РПЛ Fonbet Кубка России. «СЭ» публикует расписание игровых дней. Время начала — московское.
4 августа (вторник)
16.15. «Акрон» — «Ростов»
18.30. «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»
18.30. «Родина» — «Рубин»
20.45. «Локомотив» — ЦСКА
5 августа (среда)
18.30. «Спартак» — «Оренбург»
18.30. «Факел» — «Динамо»
20.45. «Краснодар» — «Ахмат»
20.45. «Зенит» — «Балтика»
Следить за ключевыми событиями матчей можно в матч-центре на сайте «СЭ».
Кубок России по футболу сезона-2026/2027 стартовал 29 июля и завершится суперфиналом 6 июня.
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