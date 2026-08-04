Расписание матчей 1-го тура пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2026/27

4 и 5 августа состоятся матчи 1-го тура группового этапа пути РПЛ Fonbet Кубка России. «СЭ» публикует расписание игровых дней. Время начала — московское.

4 августа (вторник)

16.15. «Акрон» — «Ростов»

18.30. «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»

18.30. «Родина» — «Рубин»

20.45. «Локомотив» — ЦСКА

5 августа (среда)

18.30. «Спартак» — «Оренбург»

18.30. «Факел» — «Динамо»

20.45. «Краснодар» — «Ахмат»

20.45. «Зенит» — «Балтика»

Следить за ключевыми событиями матчей можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Кубок России по футболу сезона-2026/2027 стартовал 29 июля и завершится суперфиналом 6 июня.

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