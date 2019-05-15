Президент "Урала" рассчитывает на реванш в финале Кубка с "Локо"

Президент "Урала" Григорий Иванов после гостевого ответного матча полуфинала Олимп-Кубка России с "Арсеналом" (2:2, 3-2) выразил надежду, что его команда сможет победить "Локомотив" в решающей встрече турнира в Самаре. Эта игра пройдет в среду, 22 мая, а перед этим соперники встретятся в 29-м туре премьер-лиги в Екатеринбурге – в воскресенье, 19 мая.

Два года назад "Урал" и "Локо" играли в финале Кубка в Сочи, матч закончился победой железнодорожников со счетом 2:0, а в концовке на поле вспыхнула драка между футболистами.

- Да, у нас сейчас сначала игра в чемпионате, а потом финал Кубка, - сказал Иванов. - Мы – старые соперники. Хочется сыграть и постараться взять реванш. "Локомотив" - хорошая команда, будет тяжело, но мы постараемся. (Артем Агапов)