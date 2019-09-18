Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Президент «Ростова» готов оплатить аренду «Мордовия Арены» для кубкового матча

13:08
Теги:

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц предложил оплатить аренду «Мордовия Арены» для матча Олимп — Кубка России. Напомним, ростовчане в рамках 1/16 финала турнира сыграют с «Мордовией» 25 сентября в Саранске. Арутюнянц не хочет, чтобы матч проводился на домашнем стадионе «Мордовии» «Старт и предлагает провести его на «Мордовия Арене», которая была построена к чемпионату мира 2018 года.

— Мы хотим, чтобы кубковый матч стал настоящим праздником для болельщиков и прошел на большом комфортном стадионе при полных трибунах, — цитирует официальный сайт «Ростова» Арутюнянца. — В Саранске есть хороший стадион — «Мордовия Арена», который был построен к чемпионату мира 2018 года, почему наша команда должна играть на искусственном покрытии, когда есть новый стадион? Если клуб-соперник испытывает финансовые сложности — я готов из личных средств оплатить аренду стадиона «Мордовия Арена».

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/12912

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир