Президент «Ростова» готов оплатить аренду «Мордовия Арены» для кубкового матча

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц предложил оплатить аренду «Мордовия Арены» для матча Олимп — Кубка России. Напомним, ростовчане в рамках 1/16 финала турнира сыграют с «Мордовией» 25 сентября в Саранске. Арутюнянц не хочет, чтобы матч проводился на домашнем стадионе «Мордовии» «Старт и предлагает провести его на «Мордовия Арене», которая была построена к чемпионату мира 2018 года.

— Мы хотим, чтобы кубковый матч стал настоящим праздником для болельщиков и прошел на большом комфортном стадионе при полных трибунах, — цитирует официальный сайт «Ростова» Арутюнянца. — В Саранске есть хороший стадион — «Мордовия Арена», который был построен к чемпионату мира 2018 года, почему наша команда должна играть на искусственном покрытии, когда есть новый стадион? Если клуб-соперник испытывает финансовые сложности — я готов из личных средств оплатить аренду стадиона «Мордовия Арена».