Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 00:39

Президент «Акрона» рассказал о подготовке к матчу 1/2 финала FONBET Кубка России со «Спартаком»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент тольяттинского «Акрона» Павел Морозов рассказал об атмосфере в команде перед вторым этапом полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России против «Спартака».

«Если говорить про клуб, то мы стараемся вообще не обсуждать финал Кубка, не обсуждать какие-либо следующие игры. Идем от игры к игре. Я очень боюсь сглазить. Встречаясь с ребятами и главным тренером, мы говорим только о предстоящей игре. То есть, об «Уфе» в чемпионате и о «Спартаке» в Кубке. Никто дальше «Спартака» не заглядывает, чтобы не было какого-то разочарования, если вдруг не получится по каким-то причинам», — сказал Морозов в программе Футбол России на телеканале Россия 24.

Матч «Акрон» — «Спартак» состоится 19 апреля, начало — в 16.30 по московскому времени.

ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Альпинистка провела 500 дней одна в пещере. Она не мылась и воевала с мухами
The Athletic: Овечкин, Капризов и Сорокин — MVP своих клубов в сезоне НХЛ
Парламент Британии начал расследование в отношении премьера Сунака
Трепова после теракта пыталась пустить оперативников по ложному следу
Суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима
Стало известно об изнасиловании найденной мертвой в Тихвине школьницы
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Масалитин считает, что «Спартаку» не стоит недооценивать «Акрон» в Кубке России
Новости
RSS RSS
Все новости