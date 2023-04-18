Президент «Акрона» рассказал о подготовке к матчу 1/2 финала FONBET Кубка России со «Спартаком»

Президент тольяттинского «Акрона» Павел Морозов рассказал об атмосфере в команде перед вторым этапом полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России против «Спартака».

«Если говорить про клуб, то мы стараемся вообще не обсуждать финал Кубка, не обсуждать какие-либо следующие игры. Идем от игры к игре. Я очень боюсь сглазить. Встречаясь с ребятами и главным тренером, мы говорим только о предстоящей игре. То есть, об «Уфе» в чемпионате и о «Спартаке» в Кубке. Никто дальше «Спартака» не заглядывает, чтобы не было какого-то разочарования, если вдруг не получится по каким-то причинам», — сказал Морозов в программе Футбол России на телеканале Россия 24.

Матч «Акрон» — «Спартак» состоится 19 апреля, начало — в 16.30 по московскому времени.