Президент «Акрона» Морозов: «В начале сезона не поверил бы, что обыграем «Спартак». В команде все было не очень хорошо»

Владелец тольяттинского «Акрона» Павел Морозов прокомментировал для «СЭ» победу над «Спартаком» (2:1) в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России по футболу.

«В начале сезона бы не поверил в то, что будем играть в финале Пути регионов и обыграем «Спартак». В команде все было не очень хорошо. С приходом Калешина «Акрон» показывает достаточно интересную игру, очень интересно наблюдать за нашими матчами. Мы не ставим автобус, как другие, а показываем интересный и качественный футбол. Я точно верил в команду и не сомневался, что она может достигать высоких результатов. Но если бы мне в начале сезона сказали, что мы пройдем четыре московских клуба... Это фантастика», — сказал Морозов «СЭ».

«Акрон» после победы над «Спартаком» вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, где в первом раунде встретится с «Краснодаром».

На втором этапе финала победившая команда сыграет с проигравшим в паре ЦСКА — «Урал» (1:1 после первого матча) за право выйти в итоговый финал турнира.