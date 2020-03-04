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Понсе получил красную карточку в кубковом матче против ЦСКА

21:44
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Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе получил красную карточку в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА.

Судья Сергей Иванов показал аргентинцу вторую желтую карточку уже в дополнительное время.

Понсе в борьбе с защитником армейцев Вадимом Карповым ударил соперника локтем. Первую желтую карточку нападающий получил за агрессивную атаку голкипера красно-синих Игоря Акинфеева.

Спартак — ЦСКА

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи




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