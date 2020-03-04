Понсе получил красную карточку в кубковом матче против ЦСКА

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе получил красную карточку в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА.

Судья Сергей Иванов показал аргентинцу вторую желтую карточку уже в дополнительное время.

Понсе в борьбе с защитником армейцев Вадимом Карповым ударил соперника локтем. Первую желтую карточку нападающий получил за агрессивную атаку голкипера красно-синих Игоря Акинфеева.