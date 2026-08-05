РФС опубликовал расписание второго раунда пути регионов FONBET Кубка России
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расписание второго раунда пути регионов FONBET Кубка России.
Матчи состоятся с 11 по 13 августа.
11 августа (вторник)
17.00. «Динамо-СПб» — «ФК 10»
18.30. «Квант» — «Рязань»
19.30. «Нарт» — «Динамо Ставрополь»
12 августа (среда)
13.00. «Авангард» — «Кристалл-МЭЗТ»
13.30. «Волна» — «Тюмень»
14.00. «Динамо-Барнаул» — «Динамо Владивосток»
14.00. «Звезда» — «Луки-Энергия»
15.00. «КДВ» — «Сибирь»
16.00. «Красное Знамя СиндЕкат» — «Динамо-Брянск»
16.00. «Иртыш» — «Сатурн»
16.00. «Ангушт» — «Дружба»
17.00. «Шумбрат» — 2Drots
17.00. «Калуга» — «Искра»
17.00. «Амкар» — «Победа»
17.00. «Фанком Броук Бойз» — «Динамо» Киров
18.00. «Астрахань» — «Машук-КМВ»
18.00. «Муром» — «Металлург»
18.00. «Ижевск» — «Торпедо-Миасс»
18.00. «Сокол» — «Ильпар»
18.00. «Строгино» — «Торпедо-Владимир»
19.00. «Тосно» — «Череповец»
19.00. «Спартак» — «СКА Ростов»
19.00. «Химик» — «Носта»
19.30. «Волгарь» — «Победа»
13 августа (четверг)
17.00. «Спартак-Нальчик» — «Алания»
19.30. «Динамо-Вологда» — «Тверь»