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Сегодня, 15:55

РФС опубликовал расписание второго раунда пути регионов FONBET Кубка России

Сергей Ярошенко

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расписание второго раунда пути регионов FONBET Кубка России.

Матчи состоятся с 11 по 13 августа.

11 августа (вторник)

17.00. «Динамо-СПб» — «ФК 10»

18.30. «Квант» — «Рязань»

19.30. «Нарт» — «Динамо Ставрополь»

12 августа (среда)

13.00. «Авангард» — «Кристалл-МЭЗТ»

13.30. «Волна» — «Тюмень»

14.00. «Динамо-Барнаул» — «Динамо Владивосток»

14.00. «Звезда» — «Луки-Энергия»

15.00. «КДВ» — «Сибирь»

16.00. «Красное Знамя СиндЕкат» — «Динамо-Брянск»

16.00. «Иртыш» — «Сатурн»

16.00. «Ангушт» — «Дружба»

17.00. «Шумбрат» — 2Drots

17.00. «Калуга» — «Искра»

17.00. «Амкар» — «Победа»

17.00. «Фанком Броук Бойз» — «Динамо» Киров

18.00. «Астрахань» — «Машук-КМВ»

18.00. «Муром» — «Металлург»

18.00. «Ижевск» — «Торпедо-Миасс»

18.00. «Сокол» — «Ильпар»

18.00. «Строгино» — «Торпедо-Владимир»

19.00. «Тосно» — «Череповец»

19.00. «Спартак» — «СКА Ростов»

19.00. «Химик» — «Носта»

19.30. «Волгарь» — «Победа»

13 августа (четверг)

17.00. «Спартак-Нальчик» — «Алания»

19.30. «Динамо-Вологда» — «Тверь»

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