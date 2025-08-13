Карпукас — о судействе в матче с «Балтикой»: «На мне точно было касание в штрафной, но не хочется спорить»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас поделился эмоциями от победы над «Балтикой» (2:0) в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Какие эмоции от победы?

— Достаточно хорошая игра. Могли забивать еще, но главное, что победили.

— Есть чувство несправедливости из-за судейских решений сегодня?

— Такого нет. На мне точно касание было в штрафной, но не хочется сейчас спорить.

— Что было в эпизоде с потасовкой в конце матча?

— Я был достаточно далеко, видел, что Батракова задели. Бежали только для того, чтобы успокоить.

«Локомотив» и «Балтика» также сыграют друг с другом 16 августа в 5-м туре РПЛ.