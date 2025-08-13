Футбол
13 августа, 21:15

Карпукас — о судействе в матче с «Балтикой»: «На мне точно было касание в штрафной, но не хочется спорить»

Александр Абустин
корреспондент

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас поделился эмоциями от победы над «Балтикой» (2:0) в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Какие эмоции от победы?

— Достаточно хорошая игра. Могли забивать еще, но главное, что победили.

— Есть чувство несправедливости из-за судейских решений сегодня?

— Такого нет. На мне точно касание было в штрафной, но не хочется сейчас спорить.

— Что было в эпизоде с потасовкой в конце матча?

— Я был достаточно далеко, видел, что Батракова задели. Бежали только для того, чтобы успокоить.

«Локомотив» и «Балтика» также сыграют друг с другом 16 августа в 5-м туре РПЛ.

Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Kortvv

    кто его сбивает? балтийский ветер? Мухаммад ногу успел убрать, а этот клоун падает

    14.08.2025

  • Александр Солодовников

    Я вообще не понимаю за что у нас назначают пенальти.... То поставят пендаль за какую то эфемерную игру рукой, что есть глупость, а здесь игрока железно сбивают(хотя не без рисовки) начинаются разговоры о недостаточном касании....

    14.08.2025

  • Kortvv

    в этом вся суть девочек-проводниц. Касание было......, но фола то не было. Упал сам, почувствовав касание, в надежде заработать пенальти. Комличенко и Бакаев такие же - валятся от дуновения ветра. А Бакаева Мохаммад даже не коснулся. Про Батракова отдельная история. Он сам жестко срубил Беликова и полез драться. Удивительно, что он не закончил матч досрочно

    14.08.2025

  • Valekka

    Кто этот извращенец,который его за попу потрогал??!!

    13.08.2025

  • alexei zverev

    Было касание и я сразу же упал. Пенальти!!!

    13.08.2025

