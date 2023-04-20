Полузащитник «Акрона» Чудин: «Можно называть нас королями Москвы!»

Полузащитник «Акрона» Иван Чудин в комментарии для «СЭ» высказался о результатах команды в FONBET Кубке России по футболу.

В среду, 19 апреля команда обыграла «Спартак» (2:1) и вышла в первую стадию финала Пути регионов Кубка страны.

«За счет чего обыграли четвертую московскую команду за сезон? За счет полной самоотдачи. Мы зациклены на футболе. Думаю, можно называть нас королями Москвы!» — сказал Чудин «СЭ».

«Акрон» после победы над «Спартаком» вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, где в первом раунде встретится с «Краснодаром».

На втором этапе финала победившая команда сыграет с проигравшим в паре ЦСКА — «Урал» (1:1 после первого матча) за право выйти в итоговый финал турнира.