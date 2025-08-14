«Пари НН» и «Ростов» сыграют во 2-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 14 августа. Игра на «Мордовия Арене» в Саранске начнется в 19.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

14 августа, 17:30. Мордовия Арена (Саранск)

Следить за ключевыми событиями игры «Пари НН» — «Ростов» можно также в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч «Пари НН» и «Ростова» покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игру из федерального телеэфира можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

«Пари НН» и «Ростов» выступают в группе С вместе со «Спартаком» и махачкалинским «Динамо». В первом туре группового этапа нижегородцы уступили «Динамо» (0:1), а ростовчане — «Спартаку» (0:2).