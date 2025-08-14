Футбол
14 августа, 09:30

«Пари НН» — «Ростов»: во сколько начнется и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Пари НН» и «Ростов» сыграют в Кубке России 14 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Пари НН» и «Ростов» сыграют во 2-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 14 августа. Игра на «Мордовия Арене» в Саранске начнется в 19.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
14 августа, 17:30. Мордовия Арена (Саранск)
Пари Нижний Новгород
1:0
Ростов

Следить за ключевыми событиями игры «Пари НН» — «Ростов» можно также в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч «Пари НН» и «Ростова» покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игру из федерального телеэфира можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

«Пари НН» и «Ростов» выступают в группе С вместе со «Спартаком» и махачкалинским «Динамо». В первом туре группового этапа нижегородцы уступили «Динамо» (0:1), а ростовчане — «Спартаку» (0:2).

Кубок России
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Ростов
  • Генри

    ростову всё футбольная карма прилетает за отданную зениту игру))

    14.08.2025

    Takayama

