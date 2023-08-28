«Пари НН» и «Краснодар» сыграют в Кубке России 29 августа 2023

«Пари НН» примет «Краснодар» в матче третьего тура группового этапа Кубка России по футболу 29 августа, во вторник. Игра пройдет в Нижнем Новгороде на «Нижний Новгород», начало — в 19:30 по московскому времени.

«СЭ на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Пари НН» — «Краснодар». Смотреть видеотрансляцию можно будет на телеканале «Матч Премьер». Прямой эфир начнется в 19:25.

«Пари НН» после двух туров группового этапа Кубка России занимает третье место. Команда Сергея Юрана набрала два балла. «Краснодар» с нуля очками располагается на последней строчке.

«Пари НН» в предыдущем туре группового этапа Кубка России на выезде проиграл «Спартаку» со счетом 4:5. «Краснодар» в Москве уступил «Динамо» со счетом 3:4.