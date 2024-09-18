«Пари НН» сыграет с «Ахматом» в матче группы С Пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 19 сентября. Игра состоится на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. За ключевыми событиями встречи «Пари НН» — «Ахмат» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

В группе С нижегородцы с 1 очком занимают последнюю строчку. Грозненский клуб набрал 3 балла и располагается на третьем месте в квартете.

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