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Олег Иванов: «Кто из нас с Дзюбой закончит карьеру раньше? Там наверху скажут»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Полузащитник «Рубина» Олег Иванов прокомментировал итог матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Зенитом» (0:2).

— Проиграли лидерам на выезде — «Спартаку» и «Зениту». Какую оценку поставлю команде за результаты в Кубке и чемпионате? Мы анализируем и хотим побеждать, но так получилось.

— Как вам переход Дзюбы в «Акрон»?

— У человека есть цель и мечта — поставить рекорды по голам и ассистам. Человек следует за своей мечтой. У него не было предложений от топ-клубов, поэтому пошел туда, куда позвали.

— Кто из вас раньше закончит карьеру?

— Там наверху скажут.

Артем Дзюба
Олег Иванов (футбол)
ФК Рубин (Казань)
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