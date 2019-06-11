"Нижний Новгород" поборется за право проведения финала Кубка России-2021

Министр спорта Нижегородской области, бывший капитан сборной России по баскетболу Сергей Панов сообщил, что стадион "Нижний Новгород" поборется за проведение финала Кубка России в сезоне-2020/21. Арена была построена к чемпионату мира-2018, в 2018 году на ней также прошла игра за Суперкубок России.

- Суперкубок мы уже проводили, Кубок России тоже планируем провести, - цитирует ТАСС Панова. По его словам, речь идет не о ближайшем сезоне-2019/20, а о следующем.