Николай Савичев: «Наша игра с «Крыльями Советов» соответствовала футболу премьер-лиги»
Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев после победы над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России отметил, что это была важная игра в плане дальнейшей стратегии автозаводцев.
— Поделитесь впечатлениями от матча?
— Это была важная игра в плане дальнейшей стратегии нашего клуба. Мы настраивались на матч и хочется похвалить парней. Они выполнили задачу. Сегодня у нас был экзамен премьер-лигой, и мы его сдали на отлично.
— Что имеете в виду под стратегией?
— Победа в каждом матче.
— У вас короткая скамейка. Скажется ли усиление на дальнейших матчах? Ребята отработали по полной.
— Я с этим согласен. Главное сейчас — восстановиться. Тот эмоциональный фон, который присутствует, необходимо сохранить.
— Готова ли ваша команда к премьер-лиге в ее текущем состоянии?
— По горячим следам могу сказать, что наша игра сегодня соответствовала тому футболу, в который играют в РПЛ: командная скорость и так далее. Но это только первый экзамен. Мы, скорее всего, выйдем на «Локомотив» и продолжим сдавать экзамены командам премьер-лиги.(Елена Григорьевская)