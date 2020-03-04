«Нас пытаются прибить к тренерской скамейке, чтобы мы сидели в своей конуре». Эмоциональные слова Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил свои эмоции после завершения матча 1/4 финала Олимп — Кубка России против «Спартака» (2:3 д.в.). После финального свистка он отказался жать руку главному тренеру красно-белых Доменико Тедеско.

— Мы знаем его сильные качества Дзагоева и знали, что игра раскроется. Хотели его использовать в этот момент, — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер». — Но он начал сваливаться в опорную зону и на фланги. Его игра — между линиями.

Считаю, отличное было судейство. Без всяких задних мыслей.

Футбол — это эмоции. Нас пытаются прибить к тренерской скамейке, чтобы мы сидели в своей конуре. А лучше — на трибуне. Судьи не дают ничего делать.