Нападающий «СтавАгроСоюза»: «Полгода назад не мог представить, что сыграю против Промеса. Совмещал футбол и работу курьером»

Нападающий «СтавропольАгроСоюза» Кантемир Нахушев в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от прошедшего Матча звезд Кубка России.

«Для меня такие мероприятия в новизну. Очень много людей, на которых я вырос в спорте, очень интересно! Еще полгода назад не мог представить, что буду играть против Промеса. Мы стрельнули в кубке и стрельнули. И так все было великолепно! У меня был период, когда я работал курьером. Я совмещал футбол и вторую работу. Во второй половине дня выходил на смены после футбола. Сейчас уже не совмещаю, решил отдохнуть», — сказал Нахушев «СЭ».

Ранее команда Пути РПЛ обыграла команду Пути регионов в Матче звезд Кубка России (5:4).