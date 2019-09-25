Миодраг Божович: «Торпедо» победило заслуженно»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович после поражения от московского «Торпедо» (0:2) в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России отметил, что соперник в первом тайме во всем превзошел его команду.

— «Торпедо» лучше начало это игру. В первом тайме они больше двигались, играли агрессивнее, чем мы, забили два мяча со стандартов и были во всем лучше нас, — сказал Божович. — Во втором тайме мы чуть-чуть прибавили, когда сделали замены, но не заслужили сего больше, чем это поражение. Могу поздравить «Торпедо» с этой заслуженной победой.

— Как вы можете объяснить, что футболисты с первых минут вышли на матч немотивированными?

— Почему вы считаете, что они вышли немотивированными? Любая команда играет настолько, насколько позволяет соперник. Вы видели, что во втором тайме мы не опускали рук и продолжали биться. Просто в одной игре любая команда может победить любую. Сегодня «Торпедо» это сделало заслуженно. У нас для некоторых футболистов это была первая игра. А чтобы футболист был физически готов, ему надо провести четыре-пять матчей. Для нас хорошо, что сегодня дебютировал вратарь и футболист нашего дубля Смирнов. Это очень важно. Нам надо сосредоточиться на чемпионате России после такого поражения. Но даже если бы мы выиграли кубок, не думаю, что мы готовились бы к Лиге Европы. (Елена Григорьевская)