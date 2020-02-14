Бывший защитник ЦСКА Валерий Минько прокомментировал «СЭ» слова бывшего президента ЦСКА Шахруди Дадаханова. Экс-глава клуба рассказал, что он и «Локомотив» дали главному судье финала Кубка России-2000 Николаю Левникову по 5 000 долларов.

— Помню, что в первом тайме было удаление у Макса Бокова, — начал Минько. — Булыкин пробрасывал вперед мяч в центре поля. Но там не было фола последней надежды — там еще до ворот нужно было бежать долго, тем более мы подстраховывали Бокова, догнали бы по-любому. Желтая — сто процентов, но на красную не тянуло.

— Не думаете, что Левников свистел в одну сторону?

— Я вообще никогда на судей не обращаю внимания, мое дело — играть в футбол. Но в том матче я бы не сказал, что нас «убивали». Единственное — эпизод с удалением. Мы играли днем, жара, вдесятером тяжеловато было. Думаю, нам физических сил не хватило на дополнительное время.

— Дадаханов сказал, что он и президент «Локомотива» Филатов занесли Левникову по 5 тысяч долларов. Что-нибудь слышали об этом?

— Я только сейчас узнал, что дали по 5 тысяч. Но это президенты решают, а футболистам зачем знать? Это их решение я не имею права его обсуждать. У футболистов задача выходить на поле, приносить болельщикам радость. (Гоша Чернов)