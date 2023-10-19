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Сегодня, 20:44

Министр спорта Татарстана Леонов — о возможном проведении финала FONBET Кубка России: «Мы за любой кипиш»

Алина Савинова
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Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов ответил на вопрос о финале FONBET Кубка России.

— Вы классно провели Суперкубок России. Нет желания подать заявку на финал FONBET Кубка России?

— Мы в диалоге с РПЛ и с РФС. Они знают, что мы за любой кипиш. Должны быть взаимные интересы. Подать заявку может каждый. Если у РФС будет интерес, то мы всегда за, — приводит «РБ Спорт» слова Леонова.

— Заявку сами подавать не будете?

— Я в это не вникал. Если будет такое обращение, то подадим.

Финал Кубка России проходил в Казани в 2016 году. Тогда «Зенит» одержал победу над ЦСКА со счетом 4:1.

В 2023 году финальный кубковый матч состоялся в Москве на стадионе «Лужники». Игра завершилась победой ЦСКА над «Краснодаром» (1:1, по пенальти — 6:5).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ministr-sporta-tatarstana-o-vozmozhnom-provedenii-finala-fonbet-kubka-rossii-my-za-lyuboj-kipish/
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