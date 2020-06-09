Известный шоумен и болельщик «Зенита» Михаил Шац прокомментировал «СЭ» решение исполкома РФС провести полуфинал Кубка России «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге.

— Естественно, любое решение, если нет соответствующего пункта в регламенте, будет субъективным, и не может устроить обе команды, — заявил Шац. — С точки зрения субъективной логики путь «Зенита» в Кубке России проходил через выездные матчи, а «Спартак» играл дома, поэтому основываясь на этом было принято такое решение.

— Могли провести жеребьевку, на чем настаивал «Спартак».

— Возможно, могли. Сейчас фактор своего поля будет нивелирован небольшим количеством зрителей.

— Собираетесь поддержать «Зенит» на трибунах?

— Хотел бы пару матчей посмотреть, в том числе «Зенит» — «Спартак». (Евгений Белоусов)