Михаил Кержаков: «Химки» по игре посимпатичнее были, чем «Урал»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился эмоциями после победы над «Спартаком» (2:1) и выхода в финал Олимп Кубка России.

— «Спартак» — принципиальный соперник. Было очень приятно обыграть их при своих болельщиках, — сказал Кержаков в интервью «Матч Премьер». — Определенные проблемы Соболев доставлял. И гол забил. Но он делал то, что от него ожидали. К сожалению, в одном моменте не справились. Да, от него самая большая опасность исходила, особенно после фланговых передач.

Ожидали, что «Спартак» будет играть вторым номером. Сюрпризов не преподнес соперник. Старались перекрывать левую ногу Бакаева. В принципе, со всем справились, не считая первого гола.

Для меня «Химки» в финале стали неожиданностью. И такой счет.

«Химки» по игре посимпатичнее были, чем «Урал», по-моему. Мне понравилась команда. Недонастроя никакого не будет.