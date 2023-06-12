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Сегодня, 14:12

Мендес назвал победу ЦСКА в FONBET Кубке России одним из самых счастливых моментов в жизни

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Победа ЦСКА в FONBET Кубке России по футболу является для чилийского полузащитника Виктора Мендеса одним из самых счастливых моментов в жизни.

«Я очень счастлив, у меня радостные эмоции, — сказал Мендес. — Думаю, это очень важно, что я завоевал кубок в свой первый год в России. Не знаю, самый ли важный трофей в карьере. Это мой первый титул в карьере, но я думаю, что у меня впереди еще много побед. Но на данный момент это определенно один из самых счастливых моментов», — приводит слова Мендеса ТАСС.

11 июня ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти) и в восьмой раз в истории завоевал Кубок России.

Мендесу 23 года, он выступает за армейцев с сезона-2022/23. В составе ЦСКА полузащитник провел 38 матчей во всех турнирах и отличился одной результативной передачей.

Источник: https://tass.ru/sport/17987849
Футбол
Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
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