Гендиректор «Пари НН» — о поражении от «Динамо»: «Пусть радуются. Тому, что их загоняла и доминировала на поле молодая команда»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал поражение от «Динамо» (1:2) в матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России. Победный гол московская команда забила на 4-й добавленной минуте.

«Пусть радуются. Тому, что их загоняла и доминировала на поле молодая команда «Пари НН». Она не просто создавала моменты, а навязывала свой стиль. Пусть радуются тому, что множество эпизодов криво и косо оценивались бестолково. Таких слов как «я поторопился» от судьи слышать нелепо.

Мы сыграли очень достойно. Молодые и взрывные бойчуганы из Нижнего Новгорода доказали прежде всего себе, что они — единая команда.

Кто-то скажет, что игра для нас ничего не значила, все равно кубок в этом году не наш. Не соглашусь. Игра очень многое дала для того, чтобы ребята поверили еще больше в свои силы.

Дорогие болельщики, кто нашел время приехать сегодня в Москву и те, кто сидел у телевизора, знайте, парни бьются ради вас. Они хотят доказать этому миру, что в Нижнем Новгороде есть все для жизни и развития!» - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.