Чанов: «Победой над «Оренбургом» ЦСКА хотел закрепить то, что получилось с «Краснодаром»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал победу армейцев над «Оренбургом» (3:1) в матче 6-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Порадовало, что ЦСКА отнесся серьезно к матчу. Всего две замены по сравнению с прошлым матчем — вышли Матвей Кисляк и Владислав Тороп. Я думаю, что этой игрой тренерский штаб хотел закрепить то, что получалось против «Краснодара», где-то дать больше сыграть связке центральных защитников.

Могу похвалить Торопа. В пропущенном голе его вины не было. Мяч летел низом, мокрое поле, близкое расстояние — потащить было сложно», — приводит Metaratings слова Чанова.

Благодаря победе над «Оренбургом» ЦСКА вышел в четвертьфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России с первого места в группе A.