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В «Амкале» рассказали, когда Медведев присоединится к команде: «Сейчас готовится с основой «Зенита»

Дарик Агаларов
корреспондент
Александр Медведев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Амкала» Виталий Панов ответил «СЭ» на вопрос об участии советника председателя правления «Зенита» Александра Медведева в тренировочном процессе клуба.

«Александр Иванович Медведев 10 сентября будет на тренировке. Он готовится. Всегда на связи с Германом (президент «Амкала» — Прим. «СЭ»). Сказал, что участвует в играх, готовится с основной командой «Зенита», — сказал Панов «СЭ».

11 сентября «Амкал» сыграет против «Салют-Белгород» в третьем раунде Пути регионов FONBET Кубка России по футболу.

Александр Медведев попал в заявку команды на игру. Если он проведет на поле хотя бы секунду, то станет самым возрастным футболистом, сыгравшим в Кубке России. Нынешний рекорд принадлежит Владимиру Тумаеву, которому на момент игры за «СОЮЗ-Газпром» в 2005 году было 58 лет.

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ФК Амкал
Александр Медведев (руководитель)
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