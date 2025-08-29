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Судейство

Мажич поддержал назначение пенальти в ворота «Акрона»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Скриншот трансляции

Как стало известно «СЭ», глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич поддержал решение судейской бригады Юрия Карпова, работавшей на игре 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Локомотив» — «Акрон» (2:0), назначить на 70-й минуте пенальти в ворота гостей.

Напомним, что после вмешательства видеоассистентов Евгения Буланова и Павла Кукуяна и просмотра повторов на мониторе судья объявил об изменении первоначального решения и назначении пенальти в пользу железнодорожников. Рефери, по его словам, квалифицировал действия тольяттинца как подножку.

Главный тренер &laquo;Акрона&raquo; Заур Тедеев.«Локомотив» — «Акрон»: пенальти в ворота гостей назначен ошибочно

В том моменте Родриго Эшковал и Дмитрий Воробьев смотрели на летящий к ним мяч. И произошел случайный контакт в ногах, после чего футболист «Локомотива» показал, что ему больно, и упал на газон. Никакого удара со стороны игрока «Акрона» не было, возможно, он только слегка угодил своей бутсой в левую боковую часть бутсы соперника.

По мнениям многочисленных экспертов «СЭ», окончательный вердикт Карпова неверный, пенальти назначен ошибочно.

Но у Мажича иная оценка действий бригады. Более того, он назначил всех трех рефери на игры 7-го тура чемпионата России. Буланов будет судить матч «Оренбург» — «Рубин», Кукуян поможет ему в этой игре в роли ассистента видеоарбитра (он также выполнит функции ВАР в ходе центральной встречи ЦСКА — «Краснодар»), а Карпов будет резервным на матче «Зенит» — «Пари НН».

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Кубок России
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
Милорад Мажич
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