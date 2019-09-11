Матч «Зенита» в Кубке России с «Енисеем» будет перенесен

Матч 1/16 Олимп Кубка России между «Енисеем» и «Зенитом» состоится в Красноярске 24 сентября, а не 25 или 26, как планировалось ранее.

— «Зенит» сослался на плотный график, — цитируют krsk.sibnovosti главного тренера «Енисея» Юрия Газзаева. — Они готовятся к матчам Лиги Чемпионов, представляют Россию в Европе. В данном случае и РФС, и «Енисей» пошли навстречу. Мы за российский футбол.

Отмечается, что из-за переноса кубкового матча красноярцы попросили перенести гостевой матч со «СКА-Хабаровск» с 21-го на 20 сентября.