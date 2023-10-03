«Локомотив» сыграет с «Ростовом» в рамках FONBET Кубка России во вторник, 3 октября. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 17.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет перекличку всех матчей дня Кубка России в одной текстовой онлайн-трансляции. Ключевые события противостояния «Локомотив» — «Ростов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Матч Премьер». Начало телеэфира — 17.10 мск. Также за игрой можно следить на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Железнодорожники заработали 7 очков и занимают второе место в турнирной таблице группы В. Команда Валерия Карпина лидирует в квартете, в их активе 8 баллов.

FONBET Кубок России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде