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Сегодня, 16:15

«Локомотив» — «Ростов»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Локомотив» сыграет с «Ростовом» в Кубке России 3 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Рифат Жемалетдинов («Локомотив»).
Фото Global Look Press

«Локомотив» сыграет с «Ростовом» в рамках FONBET Кубка России во вторник, 3 октября. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 17.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет перекличку всех матчей дня Кубка России в одной текстовой онлайн-трансляции. Ключевые события противостояния «Локомотив» — «Ростов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Матч Премьер». Начало телеэфира — 17.10 мск. Также за игрой можно следить на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Железнодорожники заработали 7 очков и занимают второе место в турнирной таблице группы В. Команда Валерия Карпина лидирует в квартете, в их активе 8 баллов.

FONBET Кубок России. Группа B
03 окт, 17:15. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Ростов

FONBET Кубок России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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